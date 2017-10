पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग की आदत रही है कि जब भी उनके साथी किसी क्रिकेटर का जन्मदिन होता है तो वे जरुर उसका कोई निकनेम निकाल कर उसे जन्मदिवस की शुभकामानएं देते हैं। ऐसा ही कुछ उन्होंने पूर्व क्रिकेटर जहीर खान के जन्मदिवस पर किया है। बता दे कि आज यानि 7 अक्टूबर को जहीर खान का जन्मदिन है। जहीर खान आज 39 साल के हो गए हैं। शनिवार को सहवाग ने ट्विटर के जरिए जहीर खान को जन्मदिन की बधाई दी।

जहीर खान की प्रशंसा करते हुए सहवाग ने लिखा भारत के महान गेंदबाजों में से एक और क्रिकेट में तेज दीमाग रखने वालों में से एक, ज्ञान बाबा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। इसके बाद सहवाग ने हैशटैग के साथ लिए लास्ट बेचलर ब्रथडे यानि कुंवारे रहते हुए आखिरी जन्मदिन। बता दें कि सहवाग ने ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि जहीर बहुत ही जल्द अभिनेत्री सागरिका घाटगे के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। जहीर और सागरिका गुपचुप तरीके से इस साल शादी करने वाले हैं जिसका रिसेप्शन 27 नवंबर को रखा गया है।

Happy Birthday to one of India’s greatest ever bowler and one of the sharpest cricketing brain, Gyaan Baba @ImZaheer #LastBachelorsBirthday pic.twitter.com/4EybZYwobb — Virender Sehwag (@virendersehwag) October 7, 2017

Sahwag champion — Sudhir Chaudhary (@SirSudhirZN) October 7, 2017

You all hv much more done for your nation .thanx — दिग्विजय सिंह राठौर (@sir_digvijay) October 7, 2017

वहीं सहवाग द्वारा जहीर की प्रशंसा करने पर लोग उनकी काफी सराहना कर रहे हैं। एक ने लिखा वाह क्या बात है? एक ने लिखा आप सभी महान खिलाड़ियों ने देश के लिए बहुत कुछ किया है। इसी तरह कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए जहीर खान को जन्मदिन के ढ़ेरों बधाइयां दीं. सहवाग के अलावा कई अन्य लोगों ने भी जहीर खान को जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं। आईसीसी ने लिखा भारत के महान पेस बॉलरों में से एक जहीर खान को जन्मदिन की बधाई। बीसीसीआई ने लिखा भारतीय टीम के स्पीडस्टर जहीर खान को जन्मदिन की ढेरों बधाई। वीवीएस लक्ष्मण ने लिखा विली बॉलर को जन्मदिन की शुभकामनाएं, शानदार व्यक्ति और महान दोस्त जहीर खान, आपका साल शुभ हो। इन खिलाड़ियों के अलावा भारत के बेहतरीन गेंदबाज जहीर खान को उनके साथी खिलाड़ियों ने शुभकामनाएं दीं।

Happy birthday to a wily bowler , wonderful man and a great friend @ImZaheer .Have a great year Zak ! pic.twitter.com/FzNJEVIFUq — VVS Laxman (@VVSLaxman281) October 7, 2017

Happy Birthday to one of India’s all-time greatest ever pace bowlers, @ImZaheer! What is your favourite Zaheer bowling performance? pic.twitter.com/wMq2FTl9nT — ICC (@ICC) October 7, 2017

देखिए वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App