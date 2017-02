कश्मीर में तुम्हारे जवान ऐसे ही मरेंगे- ट्वीट पर यह कमेंट करने वाले को विरेंद्र सहवाग ने दिया करारा जवाब

पूर्व क्रिकेटर विरेंद्र सेहवाग को पिच पर अपनी बढ़िया बल्लेबाजी के लिए हमेशा याद रखा गया है। वहीं ट्विटर पर भी वह ट्रोलर्स को करारा जवाब देने के लिए जाने जाते हैं। विरेंद्र सहवाग ने हाल ही में एक नया ट्वीट किया जिससे वह दोबारा सुर्खियों में आ गए हैं। बीते रविवार (12 फरवरी) को जम्मू-कश्मीर के कुलगाम इलाके में हुए एक आतंकी हमले में भारतीय सुरक्षा बलों के 2 जवान शहीद हो गए थे। सहवाग ने दोनों जवानों की फोटो ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सहवाग ने ट्वीट के जरिए जवान भंदोरिया गोपाल और रघुवीर सिंह को नमन किया था। वहीं सहवाग के इस ट्वीट पर एक कश्मीरी लड़के ने जवाबी ट्वीट किया जिसमें उसने काफी आपत्तिजनक बातें लिखी। मोहम्मद उमेर नाम के शख्स ने सहवाग के ट्वीट पर टिप्पणी करते हुए अपने ट्वीट में लिखा की कश्मीरी आजादी के लिए लड़ते रहेंगे और तुम्हारें जवान यूं ही मरते रहेंगे।

सहवाग का ट्वीट

उमेर का ट्वीट

as you sow, so shall you reap.#KulgamKillings.you killed my brothers.Your soldiers died too. One who shoots at unarmed civilian is not hero.

— MUHAMMAD UMAIR

First Published on February 13, 2017 8:30 pm