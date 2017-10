पटाखों पर बैन के बाद वीरेन्द्र सहवाग का ट्वीट- इस बार दिवाली मनाइए एक्स्ट्रा धूम-धाम से

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाने के बाद टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीरेन्द्र सहवाग ने ट्वीट किया है और लिखा है कि इस बार दिवाली एक्स्ट्रा धूम-धाम से मनाइए। खेल, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर राय रखने वाले इस पूर्व क्रिकेटर ने ट्वीट किया, ‘ रीट्वीट कीजिए यदि आप इस साल दिवाली एक्स्ट्रा धूम-धाम से सेलिब्रेट करेंगे।’ वीरेन्द्र सहवाग के इस ट्वीट को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्वीटर पर जबर्दस्त प्रतिक्रिया मिली है। सहवाग का ये ट्वीट वायरल सा हो गया है। सहवाग के इस ट्वीट को मात्र चार घंटे में 7 हजार लोग रीट्वीट कर चुके हैं, जबकि 11 हजार लोग लाइक कर चुके हैं। इस ट्वीट पर लगभग 7 सौ लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। ट्वीटर पर सहवाग के एक करोड़ 29 लाख फॉलोअर्स हैं। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण का हवाला देकर पटाखों की बिक्री और भंडारण पर 31 अक्टूबर तक रोक लगा दी है। दिल्ली एनसीआर में अब 1 नंवबर से दोबारा पटाखे बिक सकेंगे।

RT if this year you will celebrate Diwali extra dhoom dhaam se.

— Virender Sehwag (@virendersehwag) October 9, 2017