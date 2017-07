सहवाग ने पोस्ट की रोजर फेडरर की यह तस्वीर, साथ में जो लिखा वह आपको भी हंसा देगा

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने एक ट्वीट किया। मंगलवार (18 जुलाई) को किए गए उस ट्वीट में टैनिस रोजर फेडरर की तीन फोटोज थी। जिनमें रोजर फेडरर गाय के साथ अलग-अलग जगह पर थे। ट्वीट के साथ सहवाग ने लिखा कि महान रोजर फेडरर का गाय के लिए प्यार देखिए, मुझे यह देखकर काफी अच्छा लगा। फोटोज पर लोगों के भी मजेदार कमेंट आए। किसी ने लिखा कि फिर भी लोग गाय को मारकर खाते हैं, यह कितनी शर्म की बात है। अगले ने चुटकी लेते हुए लिखा कि अब मंदिर स्विस बैंक के बगल में ही बनाएंगे। उससे अगले ने लिखा कि अब लोग रोजर को भी गौरक्षक बताकर किसी फर्जी मारपीट के केस में फंसा देंगे। एक ने लिखा कि 99 करोड़ 99 लाख हिंदू में एक और गौरक्षक जुड़ गया है। उसने बचे हुए एक लाख को कांग्रेसी बताया। एक ने तो रोजर को गौरक्षक ही कह दिया।

कुछ ने सहवाग की फोटोज का मजाक उड़ाते हुए लिखा कि आखिर में रोजर उन गाय का कबाब बनाकर खा जाएंगे। दूसरे ने लिखा कि रोजर गाय का पेशाब नहीं पीते। अगले ने कहा कि सहवाग बीजेपी से चुनाव लड़ने के लिए यह सब कर रहे हैं।

रोजर फेडरर ने हाल ही में आठवीं बार विंबडन चैंपियन बनकर इतिहास रचा। वह 36 साल के हैं। इस उम्र में भी उनमें गजब की तेजी है। वह अबतक 19 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं। विंबलडन की बात करें तो रोजर 11 बार फाइनल में पहुंचे और आठ बार जीते। सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वह चौथे नंबर पर हैं। उनकी सालाना कमाई 64 मिलियन डॉलर है।

सहवाग ने यह ट्वीट किया था

Cow love of the legend Roger Federer. So wonderful to see. pic.twitter.com/Yk7NWuuM4W — Virender Sehwag (@virendersehwag) July 18, 2017

इसपर ऐसे-ऐसे ट्वीट आए

This is an excerpt from an interview in 2013.

Cow love after all. pic.twitter.com/MdorqD0vOt — Hammad Mohammad (@mohdhammad) July 18, 2017

इसलिए इनको Wimbledon रास आता हैं क्योंकि गाय और FEDERER दोनों को हरी घास पसंद है। — Virat Kohli (@viratian10) July 18, 2017

First Published on July 19, 2017 10:15 am