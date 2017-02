पीएम मोदी गा रहे लव मी… लव मी… लव मी…, देखिए Viral हो रहा ये नया स्पूफ वीडियो

याद है बाबा रामदेव का फिल्म तेरे नाम का गाना गाते हुए स्पूफ वीडियो। तेरे नाम के टाइटल ट्रैक पर बाबा रामदेव का स्पूफ वीडियो बनाया गया था जो काफी वायरल हुआ था। वहीं अब सलमान खान की एक और फिल्म को लेकर स्पूफ वीडियो तैयार किया गया है और इस बार इसमें पीएम नरेंद्र मोदी को गाना गाते हुए दिखाया गया है। दरअसल नए स्पूफ वीडियो में पीएम मोदी के कई भाषणों से शब्द लेकर उन्हें कंबाइन करके पीएम से सलमान खान की फिल्म “वांटेड” का गाना लव मी… लव मी… लव मी… गवा दिया गया। सलमान खान और आयशा टाकिया स्टारर फिल्म वांटेड काफी हिट रही थी और इसके गाने भी अपने वक्त के सुपरहिट्स रहे थे। वहीं पीएम मोदी को आप यह गाना गाते हुए एक स्पूफ वीडियो में देख सकते हैं। वीडियो की शुरुआत में पीएम मोदी के जापान के एक स्कूल में फ्लूट बजाते हुए विजुअल्स हैं इसके बाद उनके भाषण के एक्सट्रैक्ट्स भी हैं।

इस स्पूफ वीडियो को Waah Modi ji Waah नाम के एक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किया गया है। फनी वीडियो धीरे-धीरे काफी वायरल हो रहा है। वहीं हाल ही में लगातार पीएम मोदी के कई वीडियो वायरल हो रहे हैं। बीते दिनों पीएम मोदी को लेकर बनाए गए 2 स्पूफ वीडियो काफी वायरल हुए थे। पीएम के पुराने दो फनी स्पूफ वीडियो में से एक में उन्हें बाबा जी की बूटी गाना गाते हुए दिखाया गया है। वहीं दूसरे वीडियो में अनिल कपूर और श्रीदेवी स्टारर फिल्म मिस्टर इंडिया का आई लव यू गाना भी एडिटिंग के जरिए पीएम पर फिल्माया गया था। वे 2 वीडिय Official PeeingHuman नाम एक फेसबुक अकाउंट से पोस्ट किए गए थे। वहीं आप देखिए पीएम का यह नया वीडियो।

देखें वीडियो (Source: [email protected] modi ji waah)

First Published on February 26, 2017 9:35 am