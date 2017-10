वीडियो: क्रासिंग पर ट्रेन रुकी, युवक उतरा और मछली खरीदकर वापस ट्रेन में बैठकर चला गया

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर रोजाना कुछ ना कुछ वायरल होता ही रहता है। ऐसे में ट्विटर पर एक वीडियो खासा वारयल हो रहा है। वीडियो में कथित तौर पर एक ट्रेन ड्राइवर फाटक पर ट्रेन रोक मछली खरीदते हुए दिखाया गया है। वीडियो ट्विटर पर संगीता वासुदेवन ने शेयर किया गया है। जहां उन्होंने लिखा है, ‘अतुल्य भारत! केरल में कोई अपना वाहन खड़ा कर फिश खरीदने में बिजा था।’ 44 सेकंड के इस वीडियो पर कई यूजर्स ने अपनी राय दे चुके हैं। हालांकि कहना मुश्किल है कि शख्स ट्रेन का ड्राइवर ही था या कोई और। दूसरी तरफ कई यूजर्स ने वीडियो को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

सनिल लिखते हैं, ‘मुझे लगता है उसने चाय खरीदी।’ कपिल लिखते हैं, ‘ऐसा कुछ बताइए जो हमें ना पता हो।’ पी सोमन लिखते हैं, ‘अतुल्य भारत! भगवान हमारा देश!’ एक यूजर लिखते हैं, ‘ये तो पागलपन है।’ राय साहब लिखते हैं, ‘ऐसा क्या हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुआ है। इस शख्स को थप्पड़ मारना चाहिए था।’ बाबा केजरीबवाल लिखते हैं, ‘अब मुझे पता चला हमारी ट्रेन लेट क्यों होती हैं।’ प्रमोद लिखते हैं, ‘सब्जी लेने गया होगा बेचारा।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘हमारे ट्रेन ड्राइवर फाटक पर ट्रेन रोककर खैनी खरीदते हैं।’ राजन लिखते हैं, ‘सिस्टम के साथ मजाक है ये।’ नितांशी लिखती हैं, ‘क्या ऐसा करना कानूनी रूप से सही है?’ अशोक लिखते हैं, ‘रेल ड्राइवर ने पार्किंग की और मछली खरीदी।’

Incredible India! Someone went to buy fish in Kerala and parked his vehicle.. pic.twitter.com/UKMyDZq7df — Sangeetha Vasudevan (@imoneypenny) October 5, 2017

Vadanamkurissi Halt station, SRR-NIL line. Platform ends just next to the road. Trains always stop across the road here. Nothing wrong. — vadakkus (@vadakkus) October 6, 2017

I think he bought tea — Sanil (@thedarkrebel) October 6, 2017

I must say a Bold N Courageous man. But do u know they do not have toilet in their Engine and they use toilet n wash room of Railway station — INDIA FIRST – ALWAYS (@HAPPY_ARMY_MAN) October 5, 2017

tell us something we dont know — kapil (@kapilcricket) October 6, 2017

Lucky guy, got space to park. Think about pilots’ plight. — Mustaque Ali Ansari (@godevol) October 7, 2017

This is something overhyped… Train look like stopped some station’s PF.. Assistant went for nearby shop for Tea… NOTHING wrong — Diehard SRT&RF fan (@SachinRoger1710) October 7, 2017

incredible india and God’s own country! — Dr.P.Soman (@DrPSoman1) October 6, 2017

Ha ha! @PiyushGoyal please ensure the fish aficionado gets his daily supply without stopping his train loco & wasting tons of POL! — GANESAN (@vezhamukhan) October 7, 2017

That’s how one avoids divorce. He will be treated well at home, today. Joro ka kaha mandatory Hota hai. Period! — Safdar Sheikh (@SfdrSh) October 7, 2017

