बाजार से लाया चिप्स, पैकेट खोला तो निकला सिर्फ एक ही पीस

आप शॉपिंग करने बाजार में जाते ही होंगे। कई बार ऐसा भी होता है कि सामान का पूरा दाम देते हैं और सामान उससे कम निकलता है। ऐसा ही कुछ इस विदेशी के साथ भी हुआ है। सामान कम निकल आए यह हो सकता है लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आप चिप्स का कोई पैकेट लेते हैं और उसमें से सिर्फ एक ही चिप का पीस निकले! ऐसा ही कुछ एक शख्स के साथ हुआ है। हेलेन एबॉट ने एक चिप्स का पैकेट खरीदा। जैसे ही उसने घर वापिस लौटकर पैकेट खोला तो उसमें से सिर्फ एक आलू का चिप निकला। वहीं हेलेन को शायद पहले से अंदाजा था इस पैकेट में सिर्फ एक ही आलू का चिप निकलेगा इसलिए उसने वीडियो भी शूट कर लिया।

सोशल मीडिया पर हेलेन का यह वीडियो अब ट्रेंड करने लगा है। वीडियो में हेलेन चिप को खोलते हुए दिखाता है कि उसमें से सिर्फ एक ही चिप निकलता है। वहीं विदेशी मीडिया के मुताबिक हेलेन की मां ने ग्रोसरी स्टोर को ई-मेल के जरिए इसकी शिकायत की है। वहीं आप देखिए यह वीडियो।

First Published on March 5, 2017 11:36 am