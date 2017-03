कोका कोला ने नए ऐड में दिया LGBT विविधता का मैसेज, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो

कोका कोला का एक विज्ञापन सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। वीडियो में भाई-बहन के बीच स्वीमिंग पूल में काम कर रहे एक लड़के को कोका कोला देने के लिए लगी रेस सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है। एक मिनट के इस वीडियो को ‘पूल बॉय’ टाइटल से यू-ट्यूब पर पोस्ट किया है। कोका कोला का यह एड एलजीबीटी (गे, लेस्बियन, बाई और ट्रांसजेंडर शामिल) विविधता (Diversity) की ओर इशारा करता है।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक भाई और बहन के बीच कोला देने को लेकर रेस लगती है, दोनों पूल में काम रहे लड़के और धूप में उसके शरीर से टपकते हुए पसीने को देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं और उसे कोका कोला देने के लिए भागते हैं। दोनों एक-दूसरे रोकने और खुद पहले लड़के तक पहुंचने को लेकर कई प्रयास करते हैं। लेकिन वह बाहर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि उनकी मां ने बाजी मार ली है और वह लड़के को कोका कोला दे चुकी हैं। कोका कोला का यह नया विज्ञापन कंपनी के कैंपेन “टेस्ट द फिलिंग” का एक हिस्सा है। कोका कोला का यह विज्ञापन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरत हुआ है। 2 मार्च को यू्-ट्यूब पर पोस्ट किए इस वीडियो को अबतक करीब 18 लाख लोग देख चुके हैं। इस वीडियो पर 1500 से ज्यादा लोगों ने कमेंट्स किया है।

गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है कि कोक ने अपने विज्ञापन के जरिए विविधता पर प्रकाश डाला हो। हाल ही में दिग्गज कंपनी ने ‘अमेरिका द ब्यूटीफुल’ टाइटल से एक एड जारी किया था, जिसमें अमेरिकियों और कुछ भाषाओं में विविधता के बारे में बताया था।

First Published on March 5, 2017 11:32 am