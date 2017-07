वायरल हुआ पाकिस्तानी चैनल का फनी वीडियो, लोगों ने कहा- खबर देने वाला ऐसा एंकर कभी नहीं देखा

सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इन दिनों पाकिस्तानी एंकर जावेद चौधरी का एक फनी वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो जैमटीवी का है, जिसमें एंकर अनोखे अंदाज में पाकिस्तानी क्रिकेटर और पनामा गेट विवाद से जुड़ी खबरें दे रहे हैं। इस दौरान एंकर कहते हैं, ‘हमारी टीम के एक खिलाड़ी है अहमद शहजाद, यह कभी बहुत अच्छे बल्लेबाज होते थे। लेकिन अब ये मैदान की बजाय सोशल मीडिया पर पर ज्यादा नजर आते हैं।’ वीडियो में एंकर आगे कहते हैं शहजाद बल्ला लेकर तो मैदान पर आते हैं लेकिन चंद मिनटों में ही वापस पवेलियन लौट जाते हैं। लेकिन सेल्फी लेने से कभी परहेज नहीं करते। जो तस्वीरें खींचते हैं उनमें भी अपने आप खुश होते रहते हैं। इस दौरान एंकर शहजाद पर तंज कसते हुए कहते हैं, चार जून (2017) को भारत के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में इन्होंने 22 गेंदों में सिर्फ 12 रन बनाए और आउट होकर वापस आ गए। नतीजा ये निकला की पाकिस्तान मैच बुरी तरह हार गया। जिसके बाद कप्तान ने उन्हें अगले किसी भी मैच में नहीं खिलाया और पाकिस्तान चैंपियन बन गया। लेकिन जिस दिन पाकिस्तान ने ट्रॉफी जीती उस दिन अहमद शहजाद कामयाबी का क्रेडिट लेने में सबसे आगे थे। उन्होंने कप्तान के हाथ से ट्रॉफी छीनी और ट्रॉफी को अपना कारनामा देकर अवाम की तरफ लहराने लगे। बता दें कि न्यूज देने का ये तरीका इन दिनों सोशल मीडिया में सुर्खियों में बना हुआ है। अपने इसी अंदाज में एंकर ने पनामा गेट से भी जुड़ी खबर दी। इस दौरान उन्होंने पनामा केस को एक मैच करार दिया। जिसे किसी ने कई बार खेला तो किसी ने एक भी बार नहीं खेला।

कई यूजर्स ने वीडियो पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। असगर लिखते हैं, ‘क्यों पंगे ले रहे हो शहजाद से।’ शाफिया गुलजार लिखती हैं, ‘बहुत फनी वीडियो। लेकिन जो भी कहा है सच कहा है। अहमद शहजाद ने यही तो किया है और राजनीतिक पार्टियां भी यही कर रही है।’ एक यूजर लिखते हैं, ‘खबर नए तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन दोनों ही मामलों में सच कहा है।’ एंकर का विरोध करते हुए अहमद लिखते हैं, ‘जावेद साहब आपसे ये उम्मीद नहीं थी।’ फाजिला लिखती हैं, ‘बिल्कुच सच कहा, बहुत फनी है।’ एजाज हसानी लिखते हैं, ‘जावेद चौधरी पागल हो गए हैं।’ फआद लिखते हैं, ‘बहुत अच्छा। बेस्ट इंट्रो। मैंने पहले कभी ऐसा टॉक शो नहीं देखा।’

