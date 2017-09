गुजरात चुनाव से ठीक पहले ‘विकास पागल हो गया है’, 20 साल के लड़के ने बीजेपी की नाक में किया दम

भाजपा के गुजरात के ‘विकास का मॉडल’ होने के दावे पर सोशल मीडिया पर माखौल उड़ाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ‘विकास पागल हो गया है’ हैशटैग के साथ कई मजेदार ट्वीट किए जा रहे हैं। इन टिप्पणियों के साथ गुदगुदाने वाले कई वीडियो और फोटो लगाए गए हैं जिनमें लोग सेल्फी ले रहे हैं या मोटरसाइकिल पर सवार हैं। कुछ लोगों का मानना है कि एक पाटीदार युवक सागर सावलिया ने फेसबुक पर एक फोटो डाली और इसके बाद से यह सब शुरू हुआ। इस पोस्ट में एक सरकारी बस और टूटे हुए टायर दिख रहे हैं। इसमें गुजराती में कैप्शन लिखा है, ‘सरकारी बसें हमारी हैं लेकिन इनमें चढ़ने के बाद आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। जहां है वहीं रहिए विकास पागल हो गया है।’ 20 साल के सावलिया इंजीनियरिंग छात्र हैं और वे बेफामन्यूज नाम से वेबसाइट चलाते हैं। वे पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के सक्रिय सदस्य हैं और हार्दिक पटेल के करीबी हैं।

गुजरात में भाजपा का मुख्य राजनीतिक मुद्दा विकास है जहां इस वर्ष चुनाव होने जा रहे हैं। बीजेपी के शीर्ष नेता गुजरात को अकसर देश के सर्वाधिक विकसित राज्य के तौर पर पेश करते हैं। गुजरात कांग्रेस ने तुरंत ही इस मौके को भुनाते हुए सैंकड़ों लतीफे बना डाले। इसकी टैगलाइन है, ‘विकास पागल हो गया है।’ गुजरात विधानसभा के चुनाव इसी साल होने हैं और इससे पहले इस तरह से सोशल मीडिया पर पार्टी के मजाक उड़ने से बीजेपी का सिरदर्द बढ़ा दिया है। देखिए कैसे विकास पागल हो गया है के हैशटैग के साथ लोग बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं:

