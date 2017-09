VIDEO: मामूली सी बात पर महिला टीचर ने तोड़ दिया छात्र का हाथ

उत्तर प्रदेश में कानपुर में एक स्कूल टीचर ने बच्चे के साथ क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। चलती क्लास में महज बात करने के लिए महिला टीचर ने छात्र को डस्टर से इतनी बुरी तरह पीटा कि वह घायल हो गया। घटना मंगलवार की बताई जा रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, चोट लगने के बाद 14 साल के छात्र को पास के अस्पताल ले जाया गया, जहां उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। क्लास में लगे सीसीटीवी कैमरे में यह पूरी घटना कैद हो गई, घटना यहां के स्टेपिंग स्टोन स्कूल की बताई जा रही है। वायरल हो रहें इस वीडियो में दिख रहा है कि, भरी क्लास में छात्र शिक्षिका के पास खड़ा होता है और वह उससे कुछ पूछ रही होती है। अचानक शिक्षिका उसे अपनी ओर घसीटती है और मारने लगती है। जब वह पीछे हटता है, तो वह मेज के आगे आकर उसकी पिटाई करने लगती है।

पिटाई के बाद इलाज के लिए घायल छात्र को नजदीक के अस्पताल ले जाया गया। वहां डॉक्टरों ने बताया कि तेजी से पिटाई की वजह के उसके हाथ में फ्रैक्चर हुआ है। ख़बरों के मुताबिक, घायल छात्र का कहना है कि वह (शिक्षिका) मुझे डस्टर से बुरी तरह पीटने लगी थीं। यहां तक कि मुझसे पहले बाकी छात्रों को भी उन्होंने पीटा था।

#WATCH #CCTVVisuals: Class 8th student injured after being beaten up by teacher in Kanpur allegedly for talking during the class. pic.twitter.com/qJkLfYMkRU

— ANI UP (@ANINewsUP) September 27, 2017