कॉलेज जा रही लड़की के साथ लड़कों ने की बेशर्मी की हदें पार, छात्रा के कपड़े फाड़े..मारपीट की और बना लिया वीडियो

सोशल मीडिया पर एक परेशान कर देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि ये बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के किसी गांव का है। इस वीडियो को शेयर करते हुए लोग प्रदेश के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले रहे हैं। 2 मिनट 14 सेकेंड के इस वीडियो में कुछ लड़के स्कूल जाती लड़की के साथ इतनी बेशर्मी कर रहे हैं कि देख किसी का भी खून खौल सकता है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिख रहे हैं कि इन लड़कों को चौराहे पर खड़ा करके गोली मार देनी चाहिए। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो वीडियो को फेसबुक पर अपलोड करने वालों पर ही सवाल उठा रहे हैं। ये वीडियो कब का है इस बारे में कोई जानकारी मुहैया नहीं कराई गई है। हालांकि ये वीडियो सोमवार 10 जुलाई को पहली बार फेसबुक पर अपलोड हुआ है। इस वीडियो को हिंदी न्यूज़ पोर्टल Palpalnews.in ने अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया। आपको बता दें कि जनसत्ता.कॉम इस वीडियो की किसी भी हाल में पुष्टि नहीं करता है, हालांकि इसे सोशल मीडिया पर काफी शेयर किया जा रहा है।

वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ लोग खेत में एक लड़की के साथ बद्तमीजी करते हुए उसके कपड़े खींच रहे हैं। उन्हें ऐसा करता देख और भी लड़के आते हैं उस लड़की पर झपटने की कोशिश करते हैं। लड़की रोते हुए इन लोगों के सामने हाथ जोड़ कर माफी मांग रही है। थोड़ी देर में वहां एक लड़का लड़की को पीटने लगता है। 5-6 की संख्या में ये लड़के लड़की और उसके दोस्त को काफी परेशान करते हैं और मारपीट भी कर रहे हैं। इन्हीं लड़कों में से एक लड़का वीडियो बना रहा है। अब ये वीडियो फेसबुक पर अपलोड हो गया है।

First Published on July 11, 2017 10:55 am