VIDEO: पीएम नरेंद्र मोदी के ‘मन की बात’ सुनकर इस महिला ने केबीसी में जीते 50 लाख रुपये

सोनी टीवी पर प्रसारिक होने वाले क्विज शो केबीसी 9 में हाईस्कूल पास महिला के साथ शो के होस्ट अमिताभ बच्चन के सवाल-जवाब का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर भी 50 लाख के उस सवाल को शेयर किया गया है जिसे शो के दौरान मिनाक्षी जैन से पूछा गया था। मात्र 10वीं पास मिनाक्षी जैन ने इस सवाल का जवाब तपाक से दिया। अमिताभ के पूछने पर उसने बताया कि प्रधानमंत्री के मन की बात में उसने इस बारे में सुना था। वह सवाल क्विट इंडिया मूवमेंट से जुड़ा था।

दरअसल हुआ ये कि मीनाक्षी 14वें सवाल पर थीं और उनके पास कोई लाइफ लाइन भी नहीं बची थी। उनका एक गलत जवाब उन्‍हें शो में जीती गई 25 लाख की राशि से महरूम कर सकता था। अमिताभ ने उनसे पूछा कि ‘क्विट इंडिया यानी भारत छोड़ों नारे का इजाद इनमें से किस स्‍वतंत्रता सेनानी ने किया था?’ इसके चार विकल्‍प इस प्रकार थे- अरुणा आसफ अली, धोंडो केशव कर्वे, खान अब्दुल गफ्फार खान और युसूफ मेहर अली। अमिताभ ने जैसे ही इस सवाल को खत्‍म किया, तो मीनाक्षी ने तपाक से इसका जवाब दिया युसूफ मेहर अली। इसके साथ ही मीनाक्षी ने कहा कि इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में भी किया था और मैंने अपने नोट्स में भी इसे लिखा था।

ट्विटर पर बीजेपी के कुछ सीनियर नेताओं ने भी रीट्वीट क‍िया है। बीजेपी का ये स्टेटस वायरल हो रहा है।

