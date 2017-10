VIDEO: पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी को शताब्दी ट्रेन में दिया गया गंदगी से भरा नींबू पानी

यूपीए सरकार में रेल मंत्री रहे दिनेश त्रिवेदी ने भारतीय रेलगाड़ियों में आपूर्ति की गुणवत्ता पर सनसनीखेज खुलासा किया है। पूर्व रेलवे मंत्री को न्यूज़ 18 के एक वीडियो में रेलवे में मिलने वाले भोजन, पेय पदार्थ की गुणवत्ता का भंडाफोड़ करते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में दिनेश त्रिवेदी दिखाते हैं कि शताब्दी ट्रेनों में यात्रियों के लिए आपूर्ति की गई पैक्ड बोतलों की क्वालिटी। वह एक नीबू पानी की बोतल को खोलकर दिखाते है। ‘फ्रेस्का’ के नाम की यह पानी की बोतल का ढक्कन खोलने पर गंदगी नीचे पड़ी हुई दिखाई देती है। सीलबंद वाटर बोतल के इस ग्लास में पहले से ही काले रंग की गंदगी मिली हुई पाई गई।

त्रिवेदी कहते हैं मैं आज दशहरे के दिन दिल्ली जाने के लिए शताब्दी ट्रेन पर सफर कर रहा हूं और यहां मैं एक ‘फ्रेस्का’ नींबू पानी खोलता हूं। मैं अंदर क्या देखता हूं आइये आपको भी दिखा देता हूं। वह ऐसा पानी पीने से बचने की बात कहते है। त्रिवेदी कहते हैं कि हम सभी इसके लिए जिम्मेदार हैं क्योंकि हम इसका विरोध नहीं करते हैं। त्रिवेदी ने कहा कि सरकार को आज ही ‘फ्रेस्का’ से सभी आपूर्ति रद्द करनी चाहिए।’

#EXCLUSIVE – Ex-Rail Min Dinesh Trivedi comes out all guns blazing against hygiene in railways. Contaminated drinks served on trains pic.twitter.com/krTmlNwwy1

— News18 (@CNNnews18) October 1, 2017