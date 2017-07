हाई-वे पर पोज देने में इतनी मशगूल थी लड़कियां, सिर के ऊपर से गुजर गया हवाई जहाज, देखिए VIDEO

फिल्म ‘रंग दे बसंती’ का वो सीन तो आपको याद ही जिसमें किरदारों के सिर के ऊपर से हवाई जहाज निकला जाता है और वो आनंद लेते रहे रहते? लेकिन सोचिए अगर ऐसा कुछ आप के साथ हो जाए तो, खैर आपका तो पता नहीं लेकिन, कुछ मॉडलों को जरुर इसका स्वाद चखने को मिला। एएनआई ने एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें एक हवाई जहाज हाई-वे पर टेक ऑफ करते हुए दिखाई दे रहा है और वह हाई-वे पर पोज दे रही कुछ मॉडलों के ठीक सिर के ऊपर से गुजर जाता है। हालांकि मॉडल वही खड़ी रहती है। यहां तक कि उनमें से कुछ मॉडल इस घटना के बाद लुत्फ उठाती हुई नजर आती है। बाद वह उसी एयरक्राफ्ट में बैठ जाती है।

हालांकि यह सुरक्षा नियमों का उल्लंघन है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने इस मामले को विचित्र और उड्डयन नियमों का पूर्ण उल्लंघन मानते हुए जांच शुरू कर दी। डीजीसीए को ओर से जानकारी दी गई है कि इस घटना की समीक्षा की जा रही है। जबकि हाई-वे की लोकेशन का अब तक पता नहीं चल सका है। हवाई जहाज सुप्रीम एयरलाइंस से संबंधित बताया जा रहा है जो कि ज्यादातर राजस्थान से संचालित होता है और यह मुंबई की कंपनी है। वेबसाइट के मुताबिक वर्तमान में यह इंट्रा-स्टेट ऑपरेशंस में शामिल है। इस आधार पर यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि यह हाई-वे राजस्थान में किसी जगह स्थित है।

Models stood on airstrip as pvt plane took off from right behind them,DGCA Sources say probe has begun for aviation security rules violation pic.twitter.com/CjP5WHPkjd

— ANI (@ANI_news) July 14, 2017