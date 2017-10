VIDEO: स्टेज पर इंस्पेक्टर ने छुए भाजपा विधायक संगीत सोम के पांव, लेने लगा आशीर्वाद

उत्तर प्रदेश से खाकी को शर्मसार करने वाला वीडियो सामने आया है। पुलिसकर्मी वर्दी में भरे मंच पर भाजपा विधायक पांव छूते नजर आ रहा है। वह इस दौरान नेता से आशीर्वाद भी लेता है। कार्यक्रम में किसी ने इसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिस पर उत्तर प्रदेश पुलिस पर सवालिया निशान लग रहे हैं। हालांकि, शिकायत के आधार पर जांच के आदेश दिए गए हैं।

शुक्रवार को एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें घटना मेरठ जिले की बताई जा रही है। कार्यक्रम में पुलिसकर्मी वर्दी में मंच पर भाजपा विधायक संगीत सोम के पहले तो पांव छूता है। फिर वह उनसे आशीर्वाद लेता है। वाकये के दौरान किसी ने उस पुलिसकर्मी को ऐसा करते हुए अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया, जिसके बाद से ही यह सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

Police inspector touches feet & takes blessings of BJP MLA Sangeet Som on stage in Meerut; UP police orders enquiry pic.twitter.com/gxkpsuOJQt

