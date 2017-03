यूपी चुनाव नतीजे 2017: बीजेपी की भारी बढ़त पर बोले यूजर्स- राजतिलक की करो तैयारी, आ रहे हैं भगवाधारी

उत्‍तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के रुझानों में बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। पूर्ण बहुमत की स्‍पष्‍ट स्थिति बनती देख भाजपा के यूपी कार्यालय में जश्‍न का माहौल है। बीजेपी के यूपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि यह यूपी में पीएम मोदी की नीतियों से पार्टी को जीत मिली है। उन्‍होंने समर्थन के लिए जनता को धन्यवाद दिया है। हजरतगंज स्थित बीजेपी कार्यालय के बाहर भारी मात्रा में समर्थक जमा हैं और ‘मोदी-मोदी’ के नारे लगा रहे हैं। पूरे कार्यालय को केसरिया रंग में रंग दिया गया है। ट्विटर पर लोगों के बीच खासा उत्‍साह देखने को मिल रहा है। बीजेपी की जीत पर लोगों ने ढेर सारे जुमले तैयार किए हैं। लोगों ने कांग्रेस की हार पर भी चुटकी ली है। मशहूर उपन्‍यासकार चेतन भगत ने बिना नाम लिए राहुल गांधी पर ताना मारते हुए कहा है कि उनके लिए ‘हार कोई नई बात नहीं है।’

एक यूजर ने लिखा है, ”2014 में तो सिर्फ मोदी लहर चल रही थी भाई, अब तो मोदी की सुनामी चल रही है सुनामी।” एक चुटकुला खूब शेयर हो रहा है कि ‘इसी बीच राहुल ने रिजल्ट देखकर मोदी जी को फोन लगाकर कहा, “काम हो गया”। एक अन्‍य यूजर लिखते हैं, ”रुझानों और नतीजों के बीच नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को फोन कर के शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके बिना ये जीत संभव नहीं थी।” अभिजीत ने लिखा है, ”देश से माया,अखिलेश,कांग्रेस,केजरीवाल की नीच राजनीति साफ़, और लोगों ने सच्चे विकास के समर्थन में मोदी का बढ़ाया ग्राफ।” रंजीन ने चुटकी लेते हुए कहा, ”हाथ और हाथी बन गये अब साथी, जब उठी मोदी जी की लाठी।” टोनी कहते हैं, ”कल तक जो मोदी को गरियाते थे, आज मोदी के गुण गाते गाते नही थक रहे। काम बोलता है।”

देखें यूजर्स ने क्‍या कहा:

"Mom, mom! I lost again."

"Koi nayi baat kiya kar"#ElectionResults — Chetan Bhagat (@chetan_bhagat) March 11, 2017

नोटबंदी के बाद इतने भारी बहुमत से जीता रहे हो मोदीजी को….

मोदी कहीं भावनाओं में बहकर नए नोट भी ना बंद कर दें। — Deepak Gautam (@deepakgautam163) March 11, 2017

2014 में तो सिर्फ मोदी लहर चल रही थी भाई

अब तो मोदी की सुनामी चल रही है सुनामी

इसी बीच राहुल ने रिजल्ट देखकर मोदी जी को फोन लगाकर कहा ""काम हो गया""

ओमर अब्दुल्ला का ट्वीट। 2019 छोड़ो 2024 की तैयारी करो।

मोदी का कोई मुकाबला नही कर सकता।

जरूरत पड़ी तो बहन जी से हाथ मिलायेंगे- अखिलेश मोदी तुम्हे इस लायक छोड़ेगा तब ना !! पॉंच बहन जी भी कम पड़ेगी

प्रशांत की तो खाट खड़ी हो गई। अब 2019 की तैयारी कर रहा है। पप्पू कहेगा मोदी ने योजनापूर्वक कांग्रेस की प्लांनिग के लिये भेजा था। http://t.co/pOPFFefscp — anil kumar (@anilkumar1925) March 11, 2017

रुझानों और नतीजों के बीच नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को फोन कर के शुक्रिया अदा किया और कहा कि आपके बिना ये जीत संभव नहीं थी।

यूपी के अलावा उत्तराखंड में 70 सीटों के रुझान आए, 54 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। पंजाब में कांग्रेस बहुमत की राह पर है, दूसरे नंबर पर चल रहा अकाली-भाजपा गठबंधन काफी पीछे है। गोवा में कांग्रेस ने बढ़त बना रखी है। मगर मणिपुर में बीजेपी अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए कांग्रेस भी आगे चल रही है।

देखें बीजेपी के लखनऊ कार्यालय में जश्‍न का वीडियो:

