फीफा अंडर-17 वर्ल्ड कप की शुरुआत शुक्रवार (7/08/2017) को हो चुकी है। ऐसा पहली बार हुआ है कि जब फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी करने का मौका भारत को मिला है। वहीं भारत की अंडर-17 टीम ने पहली बार फीफा विश्व कप में हिस्सा लेकर इतिहास रचा है। भारत ने विश्व कप का अपना पहला मैच दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में अमेरिका के खिलाफ खेला जिसमें भारत को 3-0 से मात मिली। बता दें कि इस प्रतियोगिता का एक मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाना है जिसे लेकर पश्चिम बंगाल की ममता बेनर्जी सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है।

आधिकारिक तौर पर कोलकाता के इस स्टेडियम को विवेकानंद यूबा भारती कृरंगन के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टेडियम में टूर्नामेंट का आखिरी मैच खेला जाना है। इस टूर्नामेंट के लिए उत्तसाहित राज्य की सरकार ने स्टेडियम के प्रमुख गेट पर एक मूर्ति लगाई है जो कि सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है। इस मूर्ति का मुख्यमंत्री ममता बेनर्जी द्वारा संकल्पन और डिजाइन किया गया है, जिसका सिर ही नहीं है। गुरुवार को यह मूर्ति स्टेडियम के मुख्य गेट पर रखी गई जिसका सोशल मीडिया पर खूब मजाक उड़ाया जा रहा है।

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एक यूजर ने इस मूर्ति की तस्वीर ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा क्या वाकई में इसे ममता बेनर्जी द्वारा डिजाइन किया गया है। इस पर एक अन्य यूजर ने लिखा ऐसा तब होता है जब आप आपनी आर्ट क्लास बंक कर देते हो। एक ने लिखा ऐसा लगता है कि एक चब्बी आदमी ने कुछ ज्यादा ही लेगडे कर लिया और उसका किसी अन्य चीज पर बिलकुल भी ध्यान नहीं है। देखो, इसका सीना और बाजूं गायब हो गए हैं। एक ने लिखा पहले मुझे लगता था कि ममता बेनर्जी में केवल कविता संबंधि शक्ति है लेकिन मुझे अब उनकी मूर्ति विशेषज्ञता के बारे में पता चला है। एक ने लिखा फीफा यू17 वर्ल्ड कप के लिए सॉल्ट लैक स्टेडियम में कितनी भयानक मूर्ति है। इसी तरह कई अन्य लोगों ने भी इस ममता बेनर्जी द्वारा डिजाइन की गई मूर्ति पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दीं।

What a hideous sculpture for FIFA under-17 World Cup at Salt Lake Stadium Kolkata. (1 of 6 venues) pic.twitter.com/cOHFV9e3ub — Smita Prakash (@smitaprakash) October 6, 2017

Designed by Mamata Banerjee. No seriously pic.twitter.com/nZRtQ41pFu — Rahul Roushan (@rahulroushan) October 6, 2017

Before i know that She have an only her beautiful poetic power. but now I also know about her sculpting expertise — Subhadeep karmakar (@Subhadeep638670) October 6, 2017

Looks like a chubby guy overdid his legday and didn’t focus on anything else. His chest and arms have disappeared, see? — Asim Arunabh (@AsimArunabh) October 6, 2017

This is what happens when you bunk your art classes — Hrishikesh Baruah (@hrishikesh1234) October 6, 2017

