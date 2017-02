राहुल गांधी बोले- हमारे कचरे को बीजेपी ने अपनाया, सोशल मीडिया पर मिला जवाब- तुमसे भी बड़े कचरे है क्या कांग्रेस में?

उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2017 से पहले जारी चुनाव अभियान के बीच कांग्रेस और बीजेपी में जमकर शब्दबाण चल रहे हैं। रविवार को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राज्य के हरिद्वार में रोड शो किया। इस दौरान उनके निशाने पर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहे। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के जरिए भी पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा- मोदी जी बोलते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूं, पर उत्तराखंड में जिन भ्रष्ट नेताओं को हमने पार्टी से निकाला, उनसे मोदी जी गले मिलते हैं।’ कांग्रेस उपाध्यक्ष ने आगे लिखा-, ‘हमने उत्तराखंड से कचरा बाहर फेंका, मोदीजी ने वह कचरा उठाकर भाजपा में डाल लिया।’ राहुल गांधी के इस ट्वीट को लेकर ट्विटर पर यूजर्स उनका मजाक उड़ा रहे हैं। राहुल गांधी का यह निशाना कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए उत्तराखंड के पूर्व सीएम विजय बहुगुणा, वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य जैसे अन्य नेताओं के लिए है।

एक यूजर ने राहुल के ट्वीट पर रि-ट्वीट करते हुए लिखा- मतलब कचरा भरा पड़ा था कांग्रेस में और मोदी जी के आते ही सफाई शुरू। दूसरे यूजर ने लिखा- पहली बार कचरा कह रहा उसने कचरा बाहर फेंका,तुमसे भी बड़े कचरे है क्या कांग्रेस में? एक अन्य यूजर ने लिखा- सभी पार्टियां ऐसा ही करती है। उसने राहुल गांधी से पूछा- सिद्धू को क्यों लिया फिर। और अखिलेश की गोदभराई क्यों की।

गौरतलब है कि उत्तराखंड में 15 फरवरी को विधानसभा की 70 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इसके मद्देनजर सोमवार (13 फरवरी) को शाम 5 बजे प्रचार अभियान थम जाएगा। इसके बाद कोई भी प्रत्याशी या राजनीतिक दल सभा या रैली आयोजित नहीं कर पाएगा। इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग जारी है। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस की बीच की इस चुनावी लड़ाई को ‘सोनिया कांग्रेस’ बनाम ‘मोदी कांग्रेस’ बताया जा रहा है।

@OfficeOfRG Tum Maa beta Rangdari vasoolte rahe 10 saal tak,har mantri aur CM se Rangdari wasoolte rahe tumhara ant bahut dardnak hoga NOMAF — dabangghinduRSS (@dabangghindu) February 12, 2017

आज @OfficeOfRG ने मान लिया कांग्रेस पार्टी में सब कचरा भर रखे है

जिस दिन नोट की जगह बेटा बदलने की योजना आएगी उस दिन लाइन में सबसे पहले सोनिया गांधी खड़ी होगी !!!!

