बाढ़ की रिपोर्टिंग कर रहे रिपोर्टर की तस्वीर का सोशल मीडिया पर उड़ा मजाक, फोटो को दिये फनी कैप्शन्स

देश के पूर्वोत्तर इलाकों में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। वहां अब तक बाढ़ से मरने वालों की संख्या 100 से ऊपर पहुंच चुकी है। देश के बाकी इलाकों में भी भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ रहा है। बाढ़ के इस माहौल में एक रिपोर्टर की तस्वीर तेजी से वायरल हो रही है। हिंदी न्यूज चैनल न्यूज नेशन के रिपोर्टर की इस तस्वीर पर यूजर्स जमकर मजे ले रहे हैं। दरअसल न्यूज नेशन का ये रिपोर्टर बाढ़ की रिपोर्टिंग करते हुए पानी के बीच चला गया है। सीने तक पानी में डूबकर वह रिपोर्टिंग कर रहा है। ये तस्वीर कब और कहां की है इस बारे में कोई स्पष्ट जानकारी तो नहीं दी गई है पर इन दिनों ये तस्वीर वायरल हो रही है। इस तस्वीर को यूजर्स बहुत ही मजाकिया और फनी कैप्शन के साथ शेयर कर रहे हैं।

Boss ” I need in-depth analysis of the floods”

Reporter ” say no more ” pic.twitter.com/1PcOque2U6 — Rofl Gandhi (@RoflGandhi_) July 19, 2017

Working as an intern in media house.. pic.twitter.com/iunDxgcTPg — Divya Kr Gupta (@cooldivay) July 19, 2017

kaam mein poora dooba hua hai.. — DHINCHAK LADKI (@Shararatibachha) July 19, 2017

Boss ” Pani re pani tera rang kaisa?”

Reporter ” Green” — Hurrr Saala (@HurrrSaala) July 20, 2017

Zee ka ek reporter paani mai jaata dekh times now ke 3 reporter swimming pool main gaate hue pic.twitter.com/ChOqVLm5Qf — Rajendra nath (@OoiHooie) July 20, 2017

बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो इस रिपोर्टर की तारीफ भी कर रहे हैं। ऐसे यूजर्स लिख रहे हैं- ये रिपोर्टिंग नहीं आसान बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब कर जाना है। वहीं बहुत से यूजर्स लिख रहे हैं कि रिपोर्टिंग के चक्कर में अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत।

Ye reporting nahi aasa, Itna to samajh lejiye…

Ek Aag ka dariya hai, aur doob ke jaana hai … — chickpeas (@phunnyyguyR) July 19, 2017

ravish kumar banne ke chakkar mein youngsters kuch aisa kar baithte hai. pic.twitter.com/vmynmjjizj — John Oliver (@ProfOliver_) July 19, 2017

आपको बता दें कि ये पहला मौका नहीं है जब अनोखे तरह से भारतीय न्यूज चैनल्स के रिपोर्टर ने इस तरह से बाढ़ की रिपोर्टिंग की है। इससे पहले भी हिंदी न्यूज चैनल न्यूज एक्सप्रेस के एक रिपोर्टर ने बाढ़ की रिपोर्टिंग एक शख्स के कंधे पर चढ़ कर की थी।

Boss “I need an overview of ‘achhe din'”

Reporter “Not seen despite being on heights” pic.twitter.com/OSIvu9saZ2 — Trumpendra (@licensedtodream) July 20, 2017

