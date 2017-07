संसद में दी गई अमरनाथ यात्रियों को श्रद्धांजलि, एक तस्वीर के चलते राहुल गांधी का उड़ने लगा मजाक

सोमवार 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र के पहले दिन अमरनाथ यात्रा पर आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के बाद संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन में श्रद्धांजलि देने की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस तस्वीर के जरिए कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राहुल गांधी का मजाक उड़ाया जा रहा है। तस्वीर में नजर आ रहा है कि जब लोकसभा में सभी सांसद खड़े हो कर श्रद्धांजलि दे रहे हैं तभी राहुल गांधी कहीं और देखते नजर आ रहे हैं। सभी सांसदों ने या तो अपना सिर झुका रखा है या फिर सीधे देख रहे हैं, वहीं राहुल गांधी बाईं तरफ कुछ देख रहे हैं। इस तस्वीर को शेयर करते हुए यूजर्स लिख रहे हैं कि शायद राहुल गांधी अपने अगले थाइलैंड ट्रिप के बारे में सोच रहे हैं। आपको बता दें कि 10 जुलाई की रात जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकवादियों ने अमरनाथ यात्रियों से भरी एक बस पर हमला कर दिया जिसमें छह महिलाओं समेत गुजरात के सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी जबकि 32 अन्य घायल हुए थे। वर्ष 2000 के बाद से यह इस सालाना तीर्थयात्रा पर सबसे घातक हमला था। पुलिस के अनुसार रात करीब आठ बजकर 20 मिनट पर जीजे 09 जेड 9976 पंजीकरण संख्या वाली बस पर खानबल के पास उस समय हमला हुआ जब वह जम्मू जा रही थी।

Lok Sabha adjourned till tomorrow after giving obituary to former members and victims of #AmarnathTerrorAttack pic.twitter.com/nEICnYQB40 — ANI (@ANI_news) July 17, 2017

इस आतंकी हमले में मारे गए श्रद्धआलुओं को संसद के दोनों सदनों में श्रद्धांजलि दी गई। इसी श्रद्धांजलि के दौरान राहुल गांधी इधर-उधर देखते कैमरे में कैद हो गए।

Everybody is paying respect and A fool is cluelessly looking around. pic.twitter.com/3DT8qw3tVF — अंकित जैन (@indiantweeter) July 17, 2017

तस्वीर सोशल मीडिया में आते ही वायरल होने लगी। यूजर्स ने राहुल गांधी की खिंचाई करते हुए लिखा कि ये देख कर भी सही से नहीं कर पा रहे हैं। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि शायद ये मोदी जी की तरफ देख रहे हैं कि वो कैसे कर रहे हैं।

Waiting for Mom’s permission. — Abhishek (@IamAbhishek1106) July 17, 2017

If he doesn’t do this also properly even if it is symbolic,I have nothing to say — Patla Aaloo (@lexbery) July 17, 2017

First I thought of the name and then looked for him. — Amol Kulkarni (@Am_ol) July 17, 2017

He ain’t fool, but people who elects such people are fools. — रोन (@DoctorLX) July 17, 2017

Bandu is learning….let him.. — Ruk Nav (@RukNav) July 17, 2017

moron must have been day dreaming about his next Thailand trip — Deelip Prabhudesai (@deelippd) July 17, 2017

is that guy for real the PM candidate of opposition. Still couldn’t figure it out, on what basis. Dumb ignorant fool uncouth — Ankur Ambasta (@ankurambasta) July 17, 2017

First Published on July 17, 2017 3:07 pm