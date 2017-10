अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने करवाचौथ का उड़ाया मजाक, कहा-लंबी जिंदगी के लिए नहीं चाहिए व्रत रखने वाली बीवियां

करवाचौथ व्रत से तुरंत पहले अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना ने एक ट्वीट कर विवाद पैदा कर दिया है।करवाचौथ व्रत को महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए करती हैं। महिलाएं इस त्योहार को पति के प्रति प्यार और समर्पण से जोड़कर देखती हैं। लेकिन कुछ महिलाओं को करवाचौथ को पति की लंबी आयु से जोड़ने पर ऐतराज है। अभिनेता अक्षय कुमार की पत्नी ट्विंकल खन्ना ने ट्वीट कर लिखा है कि, ‘सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले स्तनधारी व्हेल का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने पाया है कि लंबी जिंदगी के लिए स्लो मेटाबॉलिज्म की जरूरत है ना कि उपवास करने वाली बीवियों की।’ बता दें कि मेटाबॉलिज्म शरीर के अंदर होने वाली रासायनिक प्रक्रिया है जो की जीवन को बनाए रखने में काम आती है।

Scientists studying longest living mammals,bowhead whales found for a long life what is needed is a slow metabolism & not wives who fast:)

— Twinkle Khanna (@mrsfunnybones) October 8, 2017