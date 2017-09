तुर्की के चैनल ने अरनब गोस्वामी पर लगाए गंभीर आरोप, रिपब्लिक को बताया बीजेपी का मुखपत्र

मशहूर पत्रकार अरनब गोस्वामी पर एक विदेशी चैनल ने हमला बोला है। इस चैनल ने अरनब गोस्वामी की कार्यशैली और उनकी निष्पक्षता पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। बकायदा वीडियो बनाकर इस न्यूज़ चैनल ने अरनब गोस्वामी को बीजेपी का पक्षधर बताते हुए राष्ट्रवादी पत्रकार कहा है। अरनब गोस्वामी ने इसी साल टाइम्स नाऊ से अलग होकर रिपब्लिक नाम से एक अलग अंग्रेजी चैनल खोला था। चैनल के शुरू होने के बाद से ही उसपर बीजेपी से पैसे लेने के आरोप सोशल मीडिया पर लगते रहे हैं। अब इस विदेशी न्यूज चैनल का ये वीडियो भी लोग सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि विदेशी मीडिया ने अरनब गोस्वामी को एक्सपोज़ कर दिया है।

दरअसल हुआ ये कि टीआरटी वर्ल्ड नाम के टर्किश चैनल जिसका मुख्यालय इस्तामबुल में है, ने रिपब्लिक टीवी पर अरनब के व्यवहार को लेकर एक वीडियो बनाया है। इस वीडियो में उन्हें चैनल पर आए मेहमानों के साथ बदसलूकी करने के आरोप लगाए हैं। गोस्वामी को देश का सबसे विवादास्पद न्यूज़ एंकर भी बताया गाया है। इस वीडियो में कहा गया है कि अरनब ने सत्ताधारी दल बीजेपी के पैसों से अपना रिपब्लिक खोला है। टीआरटी वर्ल्ड ने अरनब गोस्वामी के चैनल रिपब्लिक को बीजेपी का मुखपत्र बताते हुए बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं।

Meet Arnab Goswami, India’s most controversial yet influential television news anchor, who likes to scream at his guests pic.twitter.com/USAmWNvYFu

