11 दिन तक लाइन में खड़े होकर खरीदा आईफोन, फिर यह बोला

आईफोन 8 और आईफोन 8 प्लस की प्री बुकिंग भारत में शुक्रवार से शुरू हो गई है। हर किसी को बेसब्री से आईफोन 8 सेगमेंट का इंतजार है। हालांकि, अभी सिर्फ प्री बुकिंग चल रही है तो आईफोन प्रसंशकों में हलचल दिख रही है। लेकिन जब इसकी ब्रिक्री एप्पल के स्टोर पर और ऑनलाइन शुरू हो जाएगी, उसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा कि आईफोन 7 और 7 प्लस के मुकाबले आईफोन 8 और 8 प्लस बेहतर है या नहीं। लिहाजा भारतीय बाजारों से आईफोन 8 को लेकर प्रतिक्रिया अभी नहीं मिल सकती है। लेकिन सिडनी में आईफोन 8 को लेकर लोगों में ज्यादा उत्साह नहीं दिख रहा है। सिडनी में एक 20 वर्षीय छात्र ने आईफोन 8 को खरीदने के लिए एप्पल के आउटलेट के बाहर 11 दिनों तक लाइन में खड़ा रहा। जब शुक्रवार को आईफोन की बिक्री शुरु हुई और उसके हाथ में आया तो उसे काफी निराशा हुई।

मजेन कुरौचे नाम के छात्र का कहना है कि वह यूट्यूब पर आईफोन फैंस को इसकी खूबियों को बारे में बताएगा। छात्र के मुताबिक वह 11 दिनों तक सड़क पर हॉस्टल का ऐशो-आराम छोड़कर आउटलेट के बाहर लाइन में खड़ा रहा। लेकिन जब उसके हाथ में आईफोन 8 आया तो वो उसके फीचर्स से ज्यादा खुश नहीं हुआ। छात्र ने कहा, मैं इस आईफोन का उपयोग नहीं करूंगा। मैं इसे अपनी मां को देने जा रहा हूं।

Down for a sponsorship if any company is interested #iPhone8 #firstinline #iphoneX #sponsorship #ad pic.twitter.com/2ZtI4DUqOp

— Mazen Kourouche (@mazfromdecoda) September 12, 2017