Tis the season: गूगल ने इस तरह की क्रिसमस हॉलीडे की शुरुआत, तैयार किया ये खास डूडल

क्रिसमस का त्योहार आते ही जिस तरह लोगों में उमंग भर जाती है, उसी तरह गूगल को भी इस फेस्टिवल के लिए उत्साहित देखा जा सकता है। गूगल सर्च इंजन खास प्रकार का डूडल तैयार करके आधिकारिक रूप से इस फेस्टिवल में शामिल हो गया है। इस खास डूडल में गूगल की स्पेलिंग का हर एक लेटर (G, O, O, G, L और E) क्रिसमस का कैरोल गीत ‘Tis the season’ गाता दिख रहा है। दरअसल 23 दिसंबर को क्रिसमस और न्यू ईयर के हॉलीडे सीजन का पहला दिन माना जाता है और इस दिन की शुरुआत क्रिसमस कैरोल सॉन्ग के साथ की जाती है। टिस द सीजन (दिस इज द सीजन) 1862 में लिखे गए डेक द हॉल्स कैरल की लाइन है।

First Published on December 23, 2016 10:13 am