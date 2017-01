गर्दन काटने की धमकी देने के बाद इमाम ने तारिक फतह को फिर लिया निशाने पर, लिखा- सच्चे दीन का होकर काफिरों का साथ देते हो, लानत है

जी न्यूज के चैनल पर बहस के दौरान तारिक फतह और टीपू सुल्तान मस्जिद के इमाम सैयद मोहम्मद नुरूर रहमान बरकती के बीच शुरू हुआ झगड़ा थमने का नाम नहीं ले रहा है। इमाम सैयद मोहम्मद नुरूर रहमान बरकती ने तारिक फतह को ट्वीट करके निशाने पर लिया है। इमाम सैयद मोहम्मद नुरूर रहमान बरकती के नाम से चल रहे एक ट्विटर अकाउंट से तारिक फतह को टैग करके कहा गया है कि खुदा का खौफ खाओ रे तारिक फतह मियां। सच्चे दीन का होकर भी काफिरों का साथ देते हो। लानत है तुम पे। हालांकि इस ट्विटर अकाउंट के प्रमाणिक होने की पुष्टि नहीं हो पाई है।

ये सारा मसला ये सारा विवाद रविवार को सामने आए एक वीडियो के बाद शुरु हुआ जिसमें इमाम नुरूर रहमान बरकती कह रहे थे कि पीएम मोदी ने नोटबंदी के जरिए लोगों को ‘ठगा’ है। इमाम ने फतवा जारी करके कहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सिर और दाढ़ी मुंडेगा उसी 25 लाख रुपए दिए जाएगा। मौलवी का फतवा जारी करते हुए वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में मौलवी के साथ टीएमसी सांसद इदरीस अली भी बैठे थे। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि जब मौलवी ने फतवा जारी किया तो टीएमसी सांसद ने तालियां बजाईं। वीडियो में पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है, जिस पर लिखा हुआ है, ‘ममता लाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ’।.. इसके बाद इस मुद्दे पर एक चैनल में चर्चा के दौरान इमाम ने पैनल पर बैठे तारिक फतह की लाइव चैनल में गर्दन काटने की धमकी दे डाली। अभी ये मसला थमा भी नहीं था कि ट्विटर पर मौलाने ने तारिक फतह को निशाने पर ले लिया।

Khuda ka khauf khao re @TarekFatah miyan. Sacche deen ka hokar bhi tum kafiro ka saath deta hai. Lanat hai tum pe. @NurulHaseen @ZeeNews — Nurur Rahman Barkati (@NururBarkati) January 9, 2017

First Published on January 11, 2017 12:02 am