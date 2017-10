शहीद जवानों का शव इस तरह लाया गया वापस, सरकार पर भड़के यूजर्स ने बताया ‘शर्मनाक’

जब भी कभी कोई भारतीय सैनिक शहीद होता है तो उसे बहुत ही सम्मान के साथ विदाई दी जाती है। किसी शहीद सैनिक का पार्थिव शरीर जब उसके घर लाया जाता है तो उसके शव को राष्ट्रीय ध्वज में लपेटकर सम्मान के साथ लाया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि आज हम इस तरह किसी शहीद सैनिक के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, तो आपको हम बता दें कि इन दिनों सोशल मीडिया पर कुछ तस्वीरें वायरल हो रही हैं जिनमें शहीद जवानों के शवों को लकड़ी और कागज से बने डिब्बों में लपेटकर उनके घर पहुंचाया गया है। यह तस्वीर लेफ्टिनेंट एचएस पनाग ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की।

इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लेफ्टिनेंट ने लिखा अपनी मातृभूमि भारत की सेवा करते हुए सात जवान शहीद हो गए। यह देखिए कैसे उन्हें घर लाया गया है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लोग इसे बहुत ही शर्मनाक बता रहे हैं। एक ट्विटर यूजर ने लिखा राष्ट्रवादी भारत में जो सैनिक देश की सेवा करते हुए शहीद हो जाते हैं उन्हें इस प्रकार घर वापस लाया जाता है। बहुत ही शर्मनाक है। एनडीटीवी पत्रकार निधि राजदान ने लिखा शर्मनाक, इस तरह हम अपने सैनिकों के शवों के साथ व्यवहार करते हैं। हम किस प्रकार के राष्ट्रवादी हैं।

Seven young men stepped out into the sunshine yesterday, to serve their motherland. India.

This is how they came home. pic.twitter.com/OEKKcyWj0p — Lt Gen H S Panag(R) (@rwac48) October 8, 2017

Shameful. This is how we treat the bodies of our soldiers. What kind of nationalists are we? http://t.co/l8VTkCt9uU — Nidhi Razdan (@Nidhi) October 8, 2017

शहीद जवानों का अपमान और इन तस्वीरों को शर्मनाक बताते हुए कई ट्विटर यूजर्स इनपर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। एक ने लिखा जिस देश में जिंदा सैनिकों के खाना मांगने पर उन्हें सेना से निकाल दिया जाता है, और एक सैनिक के पिता अखलाक के हत्यारे को तिरंगे में लपेटा जाता है। उस देश में ऐसा ही होता है। एक ने लिखा यह बहुत ही शर्मनाक और बेहूदा है। आम नागरिक की तो छोड़ो, कम से कम राष्ट्रीय हीरो इस तरह के व्यवहार के हकदार नहीं है। इसी तरह कई लोग इन तस्वीरों पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए गुस्सा निकाल रहे हैं।

In “nationalist” India, soldiers who died in the line of duty are brought home like this. What a shame.

Pics via Gen @rwac48 pic.twitter.com/3JkJD4XK7e — Saikat Datta (@saikatd) October 8, 2017

Really sad to see this. This is extremely disrespectful. Hope govt ensures going forward that under no circumstances is this tolerated. — J. rex (@pajamacounselor) October 8, 2017

जिस देश में जिंदा सैनिक के खाना मांगने पर सेना से निकाल दिया जाता है, और एक सैनिक के पिता एखलाक के हत्यारे को तिरंगे में लपेटा जाता हो। उस देश मे ऐसा ही होता है। — किसान भाई (@AazaadBhaarat) October 8, 2017

This is very shameful, and equally disgusting. Forget about common citizen, at least our National hero’s doesn’t deserves such treatment. — Ishtiaq Khan (@ishtiaq787) October 8, 2017

देखिए वीडियो

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App