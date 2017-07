बीजेपी विधायक का बयान: मुसलमानों ने राम मंदिर बनाने से रोका तो नहीं जाने देंगे हज पर…ये हिंदुओं का देश है

सोमवार 10 जुलाई को अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले को लेकर पूरा देश आक्रोश में है। दुनिया भर के देशों ने इस हमले की निंदा की है। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति तक ने इस हमले को एक कायराना हरकत बताते हुए आतंकवाद के खिलाफ और मजबूती से लड़ने की बातें कहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं जो अमरनाथ आतंकी हमले पर भड़काऊ बयानबाजी कर रहे हैं। इन बीजेपी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। विधायक का नाम है बृजभूषण राजपूत और ये यूपी के चरखारी से भाजपा विधायक हैं। बृजभूषण ने कहा है कि अगर राम मंदिर नहीं बना तो हज यात्रा रोक दी जाएगी। उन्होंने कहा, ‘अगर हमारे भगवान राम के मंदिर को बनने में वो व्यवधान पहुंचाएंगे तो हम भी उनकी हज यात्रा में व्यवधान पहुंचाएंगे।’

बीजेपी विधायक बृजभूषण ने वीडियो में कहा- ये मुल्क हमारा है, ये देश हमारा है। जिस देश को ओवैसी जैसे देश के दुश्मनों के बयानों को हमारी सरकार खामोशी से सुन रही है। अब वक्त आ गया है कि देश के सौ करोड़ हिन्दुओं को एक जुट होकर देश के गद्दारों को देश से भागना होगा। बृजभूषण राजपूत ने हज सब्सिडी पर सवाल उठाते हुए इसे बंद करने की मांग की। उन्होंने कहा, ‘हम सब 100 करोड़ हिंदू सोचें अगर हमारे भगवान राम का मंदिर नहीं बन सकता तो इन्हें हज यात्रा पर क्यों भेजा जाए,इनकी हज सब्सिडी रोकी जाए। देश में 20 करोड़ मुस्लिम हैं, इनका आरक्षण खत्म करना चाहिए। 20 करोड़ पाकिस्तान की भी जनसंख्या नहीं है, मैं पूछता हूं ये अल्पसंख्यक कहां से हैं…इन्हें आरक्षण, नौकरी, धन प्राप्ति का लाभ प्राप्त हो रहा है।

बीजेपी विधायक ने कहा- ‘अगर हिंदू मुसलमानों को भगाने की बात करने लगे तो भारत में एक भी मुस्लिम रहने नहीं पाएगा। देश आजाद हुआ तो मुसलमानों को पाकिस्तान और हिंदुओं को हिंदुस्तान दिया गया…यह हिंदुओं का देश है…अल्पसंख्यकों का नहीं है..मुसलमान कहते हैं कि वे यहां पैदा हुए हैं, इस मुल्क के हैं और उन्हें इस देश से कोई भगा नहीं सकता…हमने भगाने की तो बात अभी तक की ही नहीं…अगर हिंदू भगाने की बात करने लगे तो तुम यहां रह ही नहीं पाओगे।’

