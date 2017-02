इस वीडियो को देखकर आप भी कर सकते हैं ये चार जादुई ट्रिक्स

दुनिया में आपने कई लोगों को ट्रिक्स दिखाते होगा। कई लोग इन ट्रिक्स को जादू कहते हैं तो कई लोग इसे मंत्रों का नाम देते हैं। किताबों और फिल्मों में भी कई बाद जादू और काल्पनिक कथाओं के बारे में दिखाया जाता है। हैरी पॉटर की कहानियों से लेकर wizardy की कहानियों को खूब पसंद किया जाता है। ऐसे की कारनामें हमें हमारे सामने भी देखने को मिलते हैं जब को व्यक्ति कभी सिक्कों को गायब कर देता है तो कभी कार्ड की चाल से सबको हैरानी में डाल देता है। ऐसा ही नजारा कुछ मैजिक शो में देखने को मिलता है जब सामने खड़ा जादूगर सैकड़ों दर्शकों की आंखों के सामने ओवरकोट से कबूतरों को निकालता है। कभी जादूगर के अपनी टोपी से खरगोश को निकालते हुए देखते हैं। ऐसे ही कुछ जादू आप भी दिखा सकते हैं। BabyFirstTV ने अपने फेसबुक पेज पर चार ऐसे जादू दिखाए हैं जिसे जिन्हें कोई भी कर सकता है। देंखें BabyFirstTV के फेसबुक पेज पर पोस्ट किया वीडियो-

इस वीडियो को 49 हजार से ज्यादा लोग लाइस कर चुके हैं वहीं 47393 लोग इसे शेयर कर चुके हैं। यह वीडियो 1.30 मिनट का है जिसमें चार खेल दिखाए गए हैं। सबसे पहले में एक सिक्के को इस तरह से दिखाया गया है कि मानों सिक्के को हाथ के बीच से निकाला गया हो। वहीं दूसरा खेल चम्मच को दिखाया गया है। चम्मच का ये खेल गजब का है जिसको देखकर को भी हैरान हो सकता है। जबकि तीसरे खेल में कार्ड को दिखाया गया है। कार्ड को छुपाने की ये ट्रिक से कोई भी हैरान हो सकता है।

पोस्ट किए गए वीडियो के बारे कई लोगों ने अपनी राय रखी है। एक ने लिखा है कि इंटरनेट आने के बाद जादू लगभग खत्म हो गया है। इस वीडियो की तारीफ करते हुए एक यूजर लिखते हैं कि काश ये ट्रिक हमें बचपन में पता चल जाती तो हम इससे खूब मजा करते। ये कमाल की चीज है। इस वीडियो को देखने के बाद एंजेल लिखती हैं कि आखिरकार यह वीडियो देखने के बाद मुझे पता चला गया कि सिक्को के साथ कैसे खेल किया जाता है ये ट्रिक देखने के बाद मुझे बचपन में बहुत हैरानी होती थी लेकिन अब नहीं होगी।

First Published on February 22, 2017 10:35 am