वरिष्ठ पत्रकार का तंज- आदित्यनाथ अमेठी पर राहुल गांधी को कोस रहे हैं, पर गोरखपुर तो कहीं ज्यादा बदहाल है

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार (10 अक्टूबर) अमेठी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के साथ एक सभा में शामिल हुए। बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस उपाध्यक्ष और अमेठी का सांसद राहुल गांधी पर अमेठी के विकास की उपेक्षा का आरोप लगाया। कांग्रेस ने तुरंत ही इस पर राहुल का बचाव किया लेकिन योगी आदित्यनाथ द्वारा अमेठी में विकास को लेकर राहुल गांधी पर हमला करना एक ऐसे पत्रकार को भी नागवार गुजरा जो कई बार बीजेपी सरकार और नरेंद्र मोदी की तारीफ कर चुकी हैं। वरिष्ठ पत्रकार तवलीन सिंह ने बीजेपी की अमेठी रैली के बाद ट्वीट किया, “मजेदार है कि योगी आदित्यनाथ अमेठी में विकास की कमी के लिए बोलें। गोरखपुर ज्यादा बुरा बहुत बुरा दिखता है!!”

योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राहुल गांधी पर हमला करते हुए कहा कि राहुल का ध्यान इटली पर ज्यादा रहता है और अपने संसदीय क्षेत्र अमेटी पर कम। सीएम आदित्यनाथ ने राहुल पर अमेठी कम और इटली ज्यादा जाने का भी आरोप लगाया। योगी आदित्यनाथ ने राहुल पर हमला बोलते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने चहुँतरफा विकास किया है लेकिन राहुल गांधी फिर भी पूछते हैं कि एनडीए सरकार ने साढ़े तीन साल के कार्यकाल में क्या किया है?

इससे पहले योगी आदित्यनाथ अमित शाह के साथ केरल दौरे पर भी ऐसी ही आलोचनाओं से घिर गये थे। यूपी के सीएम ने जब केरल की वामपंथी सरकार की आलोचना की तो सीएम विजयन ने उन पर तंज कसते हुए कहा था कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ आ गये हैं तो ये सीखकर जाएँ कि अस्पताल कैसे चलाते हैं। सीएम विजयन गोरखपर के सरकारी अस्पताल में सौ से ज्यादा बच्चों की मौत पर तंज कर रहे थे। स्मृति ईरानी ने साल 2014 में राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से चुनाव लड़ा था लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था।

Interesting that Yogi Adityanath should attack Rahul Gandhi for lack of development in Amethi. Gorakhpur looks much, much worse!!

— Tavleen Singh (@tavleen_singh) October 11, 2017