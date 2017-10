तस्लीमा नसरीन ने ट्वीट कर पूछा- क्या जन्नत की हूरों के साथ लड़कियां सेक्स कर सकती हैं?

बांग्लादेशी मूल की लेखिका तस्लीमा नसरीन आए दिन कट्टरपंथी मुसलमानों पर अपनी कलम या जुबान से हमला करने के लिए चर्चा में बनी रहती हैं। तस्लीमा के बयानों के चलते अकसर विवाद भी उभर आते हैं। एक बार फिर से तस्लीमा अपने एक ट्वीट को लेकर चर्चा में हैं। इस बार तस्लीमा ने अल्लाह से सेक्स को लेकर तंज मारते हुए एक सवाल पूछा है। तस्लीमा के इस ट्वीट पर दूसरे तमाम यूजर्स भी मजे ले रहे हैं। वहीं बहुत से यूजर्स ऐसे भी हैं जो तस्लीमा के इस ट्वीट के चलते उनकी चुटकी भी ले रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि रविवार को तस्लीमा नसरीन ने अंग्रेजी में एक ट्वीट करते हुए लिखा- प्रिय अल्लाह, क्या समलैंगिक महिलाओं के जन्नत की हूरों के साथ सेक्स करने की अनुमति है? या फिर वो कमसिन हूरें सिर्फ मर्दों के लिए ही हैं?

Dear Allah, Are lesbians allowed to have sex with the paradise-virgins? Or those virgins are only for men? Regards, TN

