वीडियो: ताइवान की संसद में नेताओं के बीच जमकर चले लात-घूसे, कुर्सियां

संसद के माननीय सदस्यों के बीच मार-पीट की घटनाएं दुनियाभर में देखने को मिल सकती हैं। इस बात पर मुहर लगाने के लिए एक नया वीडियो सामने आ चुका है। यह वीडियो ताइवान की संसद का है। यह पर दो दलों के नेता आपस में भिड़ गए। नेताओं के बीच जमकर लात-घूसे और कुर्सियां चलीं। वहीं संसद की महिला सदस्य भी एक-दूसरे से उलझती हुई नजर आईं। संसद में हंगामे का यह वीडियो शुक्रवार (14 जुलाई) का है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नेशनलिस्ट (कुओमिंतांग ) पार्टी के नेता संसद में सरकार के बिल का विरोध कर रहे थे। एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के विरोध में विपक्षी दलों ने जबर्दस्त हंगामा किया। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को ताइवान के राष्ट्रपति त्सई इग-वेन ने देश के आर्थिक विकास के लिए जरूरी बताया है।

संसद में लंबे समय तक यह हंगामा चला। हंगामे के दौरान संसद सदस्यों ने एक-दूसरे पर पानी के गुब्बारे भी फेंके। इसके अलावा विपक्षी दल ने प्लेकार्ड और पर्चियां फेंक कर अपना विरोध प्रदर्शन शुरू किया। वहीं एनबीसी न्यूज ने संसद में हुए इस हंगामे का वीडियो ट्वीट किया है। वीडियो की शुरुआत में दो सांसद आपस में हाथा-पाई करते हैं। इसके बाद दोनों दलों के नेताओं के बीच झड़प शुरू हो गई। हालांकि कुछ सदस्य वीडियो में बीच-बचाव करते हुए भी नजर आते हैं लेकिन उनकी कोशिशें नाकाम ही साबित होती हैं। वहीं वीडियो में एक सांसद कुर्सी उठाकर मारने की धमकी देता हुआ भी नजर आता है।

वीडियो (Source: NBC News)

Watch lawmakers throw punches and chairs as Taiwan’s parliament descends into chaos. pic.twitter.com/HkF2IYN9iV

— NBC News (@NBCNews) July 14, 2017