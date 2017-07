राष्ट्रपति चुनाव: सुषमा स्वराज के साथ दिखे लाल कृष्ण आडवाणी और फारुक अबदुल्ला, ट्विटर पर लोगों ने लिये मजे

सोमवार को राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। संसद परिसर से वोट डालकर बाहर आते हुए नेताओं की तस्वीरें भी सामने आईं । ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई जिसमें विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारुक़ अबदुल्ला नजर आ रहे हैं। सुषमा स्वराज बीच में हैं और उनके दोनों तरफ आडवाणी और फारुक अबदुल्ला हैं। सुषमा स्वराज ने दोनों नेताओं का हाथ पकड़ रखा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर इस तस्वीर का जमकर मजाक उड़ाया जा रहा है। आपको बता दें काफी दिनों से इस बात की चर्चा हो रही थी कि बीजेपी शायद लाल कृष्ण आडवाणी को राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बना सकती है। सुषमा स्वराज और फारुक अबदुल्ला का नाम भी राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए चर्चा में सुनाई दे रहा था। इन्हीं चर्चाओं के आधआर पर इस तस्वीर की चुटकी ली जा रही है।

द हिंदू अखबार की महिला पत्रकार निस्तुला हेब्बर ने इस तस्वीर को अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीक किया। तस्वीर के ट्विटर पर आते ही यूजर्स ने मजे लेने शुरू कर दिये। एक यूजर ने लिखा कि तस्वीर देख कर लग रहा है जैसे दो नाराज बच्चों को मां आइसक्रीम का लालच देकर जबरदस्ती बाजार ले जा रही है। वहीं कुछ अन्य यूजर्स ने लिखा कि ये तीनों ही राष्ट्रपति पद का ख्वाब देख रहे थे लेकिन आज ये सभी कोविंद नाम के एक अंजान शख्स के हाथों क्लीन बोल्ड हो गए। ऐसे ही बहुत से मजेदार कमेंट्स आ रहे हैं इस तस्वीर पर।

i still feel sad for him ! pic.twitter.com/Ay63KB7qQc — P E P P E R (@sadaf_rajput_) July 17, 2017

Almost as great as this pic pic.twitter.com/2pr2gZ3UgK — Rohan Sandhu (@Rohan_Sandhu) July 17, 2017

it’s almost like 2 adult men courting the same women..lovely pic though 🙂 — Anirban Dutta (@zeitgin) July 17, 2017

Aap logon ke sath hi bahar chalti hoon.. aur kahi bahar to jaa nahi paati — Madhyamāpratipad (@RajkiBaaat) July 17, 2017

Feel like going to dance any moment with two poles of Indian Politics holding each of her hand! Classic metaphor! Indian Democracy Zindabad! — Pseudo Secular (@dibyendu_dey) July 17, 2017

Person on left wanted to be the president while one on left wanted to be Vice President .. they must be both heartbroken . Thanks Modi ! — Asgar اصغر (@Asgarnisar) July 17, 2017

All these 3 had the ambitions for that post and now clean bowled by some unknown man khovind — Balaji Iyer (@balajireal) July 17, 2017

Reminds me of a mom taking two reluctant kids for shopping with ice cream as incentive — kitsharma (@kitsharma) July 17, 2017

First Published on July 17, 2017 1:40 pm