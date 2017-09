कंडोम कंपनी ने डांडिया से जोड़ा सेक्स, सनी लियोनी की तस्वीर के साथ लिखा- नवरात्रि में खेलो, मगर प्यार से

बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी एक बार फिर कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई हैं। इस बार इनके लिए मुसीबत बन कर आया है मैनफोर्स कंडोम का एक पोस्टर। आपको बता दें कि सनी लियोनी मैनफोर्स की ब्रांड एंबैसडर हैं। दरअसल गुजरात में कई जगहों पर मैनफोर्स की ओर से नवरात्रि की शुभकामना संदेश वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं और होर्डिंग पर जो संदेश लिखे गए हैं उसे लोग आपत्तिजनक मानते हुए इसका कड़ा विरोध रहे हैं। कुछ संगठनों ने तो तत्काल सनी लियोनी की फोटो वाली होर्डिंग्स को हटाने की मांग की है और सनी लियोन पर भी परंपराओं को संक्रमित करने का आरोप लगाया है। सनी लियोनी की तस्वीर लगे इन पोस्टरों में मैनफोर्स ने सेक्स को डांडिया से जोड़ते हुए लिखा है- नवरात्रि में खेलो, मगर प्यार से। बकायदा पोस्टर में डांडिये की तस्वीर भी लगाई गई है। ये पोस्टर देख लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। धरना देने से लेकर सोशल मीडिया तक पर इन पोस्टरों को तत्काल हटाने की मांग की गई। प्रशासन ने भी लोगों के विरोध को भांपते हुए शहर से सारे पोस्टर्स हटवा दिये हैं।

Manforce Condoms actually trying to cash in on Navratri, they have equated Dandiya playing with sex. Wonderful. pic.twitter.com/sby8xaq3Cd — Mitra Joshi (@mitrajo) September 19, 2017

इन पोस्टरों को लेकर कुछ लोगों ने कंडोम बनाने वाली कंपनी मैनफोर्स पर हमला बोला तो बहुत से ऐसे लोग ऐसे भी रहे जिन लोगों ने इसके लिए अभिनेत्री सनी लियोनी को घेरना शुरू कर दिया। सनी लियोनी पर लोगों ने हिंदू आस्था से खेलने के आरोप लगाते हुए अपना गुस्सा निकाला। व्यापारियों की अखिल भारतीय संस्था कंफड्रेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने तो बकायदा उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान को चिट्ठी लिख इस मामले का संज्ञान लेने और उचित कार्रवाई करने की अपील तक कर डाली।

इससे पहले लोगों ने सोशल मीडिया पर भी सनी लियोनी और मैनफोर्स को इन पोस्टरों के लिए जमकर लताड़ा।

Hhahaa this is funnily harsh truth

Its proven fact that abortions in gujarat suddenly increase after #Navratri #manforce is only cashingit http://t.co/J7T44Hyy22 — Netra Daoo (@onlyonenetra) September 18, 2017

Manforce specially advertises its Condoms in Navratri, thus promoting Navratri a festival of Free Sex instead of worshiping women’s strength pic.twitter.com/q2tL8rnwtF — Rajesh Chanasana (@TheRajeshjk9) September 18, 2017

Sunny Leone Lands Into Controversy Over Manforce Ad Saying “This #Navratri, Khelo Magar Pyaar Se”. Protest In Gujarat To Remove Posters. pic.twitter.com/tyXrgit343 — Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) September 19, 2017

After Goa, Sunny Leone’s condom ads taken off Surat hoardings… what’s really under attack here? Sanskaar or Sunny Leone? — Sayoni Aiyar (@sayoniaiyar) September 19, 2017

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App