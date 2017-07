दलाई लामा ने मुस्लिम नेताओं की दाढ़ी खींचते हुए तस्वीर की पोस्ट, लोगों ने कहा- सबको आपसे सीखना चाहिए

तिब्बत के निर्वासित धर्मगुरू दलाई लामा ने शुक्रवार को अपने ट्विटर हैंडल से एक ऐसी तस्वीर पोस्ट की जिसे देख लोगों ने खूब मजे लिये।दरअसल दलाई लामा ने उनसे मिलने आए दो मुस्लिम नेताओं की दाढ़ी खींचते हुए तस्वीर ट्वीट की। इस तस्वीर पर कुछ यूजर्स ने लिखा कि आप बचपन से ही शरारती होंगे। वहीं कुछ यूजर्स ने लिखा कि इनकी दाढ़ी इतनी तेजी से मत खींचिए, इन्हें दर्द कर रहा होगा। वहीं कुछ यूजर्स ऐसे भी हैं जो इस तस्वीर पर दलाई लामा की चुटकी भी ले रहे हैं। एक ऐसे ही यूजर ने लिखा- दलाई लामा याद कीजिए कि अहिंसा ही परम धर्म है, दाढ़ी खींचने से उन्हे दर्द हो रहा होगा। फिलहाल दलाई लामा की इस तस्वीर को ट्विटर पर लोग काफी पसंद कर रहे हैं। दलाई लामा का ये ट्वीट देखते ही देखते वायरल होने लगा। आधे घंटे के अंदर ही लगभग 700 लोगों ने इसे रिट्वीट किया वहीं 2000 से ज्यादा यूजर्स ने तस्वीर को लाइक भी किया। इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए दलाई लामा ने लिखा- नुब्रा घाटी के डिस्केट में टुरटुक से मुझसे मिलने आए दो मुस्लिम नेताओ के साथ मस्ती:

HHDL playfully posing with Muslim leaders from Turtuk who came to meet him in Disket, Nubra Valley, India on July 13th. Photo/Tenzin Choejor pic.twitter.com/zuvdhcUBKN — Dalai Lama (@DalaiLama) July 14, 2017

दलाई लामा के इस ट्वीट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि काश दुनिया के और भी लोग इस ह्यूमर और प्यार को समझ पाते। वहीं कुछ यूजर्स ने ये भी लिखा कि देश के दूसरे धर्म गुरुओं को भी इनसे कुछ सीखना चाहिए।

Which, once again, proves a simple fact: Enlightenment without humor would be wisdom without humanity 🙂 — Carsten Schmitt (@CarsTheElectric) July 14, 2017

Dalai Lama remember non violence is the way. Pulling mens beards hurts. — CatSkill (@CatSkillRaps) July 14, 2017

हां हां

मजा आ गया, और खींचो।

मेरे साथ भी लामा ने ऐसा किया था, मैंने इन दोनों को जाने के पहले बताया ही नहीं।

हां हां….. मजा आ गया। pic.twitter.com/xB6CnMkX7D — Shiva Kumar Mishra (@skmkol) July 14, 2017

Wish there are more religious leaders who appreciate humour. — Kashmiri Monk (@oldschoolmonk) July 14, 2017

आपको बता दें कि दलाई लामा का ये पोस्ट तब आया है जब ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाने पर AIB पर एफआईआर दर्ज हो गई है। सोशल मीडिया पर AIB पर एफआईआर को लेकर लोग पीएम मोदी ओर सरकार की जमकर खिंचाई कर रहे हैं।

First Published on July 14, 2017 3:49 pm