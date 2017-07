VIDEO: प्रोपर्टी के लिए बेटों ने पिता को जमीन पर लिटाकर बुरी तरह पीटा, सबके सामने उतार दिए कपड़े

कर्नाटक के बगालकोट में इंसानियत को शर्मसार करने वाले एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में अधेड़ उम्र के दो शख्स एक बुजुर्ग को जमीन पर लिटाकर बुरी तरह प्रताड़ित कर रहे हैं। टाइम्स नाऊ की खबर के अनुसार दोनों बुजर्ग के अपने बेटे हैं जोकि प्रोपर्टी के लिए अपने पिता ही पिता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। 1:37 के इस वीडियो में एक शख्स अपने पिता के सीने पर बैठा है जबकि दूसरा पैर बांध रहा है। 75 साल के बुजुर्ग के आसपास खड़ी भीड़ आराम से सबकुछ देख रही है। लेकिन कोई भी बुजुर्ग की मदद के लिए आगे नहीं आता। इस दौरान बुजर्ग बेटों के चुंगल से निकलने पूरी कोशिश करता हुआ नजर आता है लेकिन हर बार वो इसमें नाकाम रहता है। सूत्रों के अनुसार दोनों बेटे जायदाद का बंटवारा चाहते थे जिसे पिता ने मानने से इंकार कर दिया। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि इस दौरान दोनों बेटे अपने पिता को अर्धनग्न तक देते हैं। और पास खड़े लोग बड़े आराम से बस देख रहे हैं। बल्कि कुछ तो घटना का वीडियो बना रहे हैं। खबर लिखे जाने तक दोनों आरोपियों बेटे के खिलाफ प्रशासन ने किसी भी तरह कानूनी कार्रवाई नहीं की है।

दूसरी तरफ ट्विटर यूजर्स ने इस घटना को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। संजय लिखते हैं, ‘हर पिता का उसकी उसकी संपत्ति पर जिंदगीभर अधिकार होता है। कोई भी बेटा संपत्ति को लेकर अपने पिता के साथ मारपीट नहीं कर सकता।’ किरन मलिक लिखते हैं, ‘शर्मनाक। ऐसे बेटों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।’ माधवन लिखते हैं, ‘जिस शख्स ने ये वीडियो बनाया है उसे बुजुर्ग शख्स को बचाना चाहिए।’ मोहम्मद मुक्तार लिखते है, ‘कितना शर्मनाक है। पैसा पिता से बढ़कर हो गया।’

