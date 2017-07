संसद के मानसून सत्र में पहले दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ हुआ कुछ ऐसा कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया वीडियो

सोमवार 17 जुलाई से संसद का मानसून सत्र शुरू हो गया। सत्र का पहला दिन अमरनाथ यात्रा में हुए आतंकी हमले से मारे गए श्रद्धालुओं को श्रद्धांजलि देने के बाद एक दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। मानसून सत्र के पहले दिन ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि सोशल मीडिया पर उनका मजाक उड़ने लगा। लोकसभा में पहले दिन की बैठक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है । इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा जा रहा है कि ये लो पहले दिन ही राहुल गांधी की बेइज्जती हो गई। राहुल गांधी की चुटकी लेते हुए लोग लिख रहे हैं कि अगर किसी भी सांसद में थोड़ा भी सम्मान होता तो वो इसके बाद खुदकुशी कर लेता। दरअसल हुआ ये कि लोकसभा में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अबदुल्ला जब सदन में पहुंचे तो वो वहां मौजूद विपक्ष के नेताओं का अभिवादन करने आगे बढ़ गए। फारूक विपक्ष की तरफ सबसे पहली पंक्ति में बैठे नेताओं से हाथ मिलाने लगे। आगे की पंक्ति में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ ही सोनिया गांधी भी बैठी थी। इन लोगों से हाथ मिलाता देख दूसरी पंक्ति में बैठे राहुल गांधी भी खड़े हो गए। राहुल गांधी को लगा फारूक अबदुल्ला उनसे भी हाथ मिलाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फारूक राहुल गांधी को लगभग इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गए। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के मजाक का कारण बन गया है।

इस वीडियो को आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी नाम के फेसबुक पेज से मंगलवार को अपलोड किया गया है। वीडियो अपलोड होने के चंद घंटों के अंदर ही इसे लगभग 2 लाख लोग देख चुके हैं। 3 हजार से ज्यादा लोग इसे शेयर भी कर चुके हैं।

आपको बता दें कि इससे पहले मानसून सत्र के पहले दिन राहुल गांधी की एक तस्वीर का भी मजाक उड़ाया जा रहा था। उस तस्वीर में जब पूरा सदन सिर झुका कर अमरनाथ आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दे रहा था उस वक्त राहुल गांधी इधर-उधर देख रहे थे।

First Published on July 18, 2017 10:40 am