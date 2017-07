जिसके पास आधार कार्ड नहीं होगा उसे घेर कर मार देगी दिल्ली पुलिस! शबनम हाशमी ने पोस्ट किया ऑडियो क्लिप

मशहूर सोशल एक्टिविस्ट शबनम हाशनी ने दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाया है कि वो उनका एनकाउंटर करने की धमकी दे रहे हैं। जानेमाने रंगकर्मी सफदर हाशमी की बहन शबनम ने कथित तौर पर दिल्ली पुलिस के एक सबइंस्पेक्टर के साथ बातचीत का ऑडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें वो ये कहा रहा है कि हमें इस बात की परमिशन है कि जिसके पास आधार कार्ड ना हो उसे ठोक दो। शबनम ने दिल्ली पुलिस के इस सबइंस्पेक्टर के साथ अपनी पूरी बातचीत को फेसबुक पर शेयर किया है। शबनम ने पूरे वाकये की जानकारी भी इस वीडियो के साथ पोस्ट की है। आपको बता दें कि शबनम हाशमी गैर सरकारी संगठन ‘अनहद’ की फाउंडिंग मेंबर हैं। अभी हाल ही में उन्होंने देशभर में भीड़ के हाथों कई लोगों के मारे जाने की घटना के विरोध में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार अवार्ड लौटा दिया था। कांग्रेस की सरकार के समय वर्ष 2008 में उन्हें यह पुरस्कार दिया गया था।

लाजपत नगर के तथाकथित सबइंस्पेक्टर संदीप मलिक फोन पर बात करने के दौरान कह रहा है कि सरकार ने एक नियम बनाया है कि अगर किसी के पास आधार कार्ड नहीं है, तो उसे घेर कर मार दिया जाए। शबनम हाशमी ने ऐसे किसी नियम की जानकारी न होने की बात कही तो उस तथाकथित सबइंस्पेक्टर ने थाने पर आकर देखने की बात कही। फोन पर बात करने वाला तथाकथित सबइंस्पेक्टर लगातार इस बात पर जोर दे रहा था कि आपके पास कोई आइडेंटिटी कार्ड नहीं है और धमका रही हैं।

शबनम हाशमी का कहना है कि इस बातचीत से पहले भी इस तथाकथित सबइंस्पेक्टर ने फोन करके गालियां दीं, जिसे रिकॉर्डिंग ऐप न होने की वजह से वह रिकॉर्ड नहीं कर पाईं। शबनम हाशमी ने बताया कि उनकी संस्था ‘पहचान’ से जुड़े हसीन नाम के शख्स को मोबाइल नंबर 7065824289 से किसी ने देर रात फोन किया। उसने खुद को लाजपत नगर थाने में सबइंस्पेक्टर होने की बात कहकर धमकाया। शबनम ने इस नंबर पर कॉल बैक किया तो यह पूरा वाकया पेश आया।

First Published on July 16, 2017 11:30 am