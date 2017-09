नई मुसीबत में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई स्टार क्रिकेटर शेन वॉर्न, पोर्न स्टार के साथ की ये हरकत

ऑस्‍ट्रेलियाई दिग्‍गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न मैदान के बाहर भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। 48 साल के वॉर्न अब एक और विवाद की वजह से मुश्किल में पड़ सकते हैं। दरअसल, एक पोर्न स्टार ने वॉर्न पर मुक्का जड़ने का आरोप लगाया है। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि सेंट्रल लंदन के एक मशहूर बार में वॉर्न ने शनिवार को 31 साल के वलेरी फॉक्स के चहरे पर जोरदार मुक्का जड़ा। इसके बाद उस पोर्न स्टार को अपना चेहरा ढंकते हुए बार से बाहर निकलते देखा गया। बताया जाता है कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी द्वारा मारे जाने के बाद वह फर्श पर गिर गई थी। फॉक्स ने वॉर्न की शिकायत पुलिस से की है। साथ ही इस घटना को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म- ट्विटर पर साझा किया है। फॉक्स ने अपने चेहरे की तस्वीर का वह हिस्सा शेयर किया है, जहां उसे मुक्का लगा है। साथ ही वॉर्न को नीचा दिखाने के लिए लिखा है- ‘गर्व का अहसास कर रहे हो ? महिला पर हाथ उठाकर? नीच हो तुम।’ पुलिस इस घटना की जांच कर रही है। साथ ही वह सीसीटीवी फुटेज जुटाने की कोशिश में है।

फॉक्स ने एक और ट्वीट किया- ‘नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं..सिर्फ इसलिए कि आप मशहूर हैं..इसका अर्थ यह नहीं है कि आप महिलाओं को हिट कर आगे निकल जाएं।’ साथ ही फॉक्स ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस इवेंट कार्ड की तस्वीर भी ट्विटर पर शेयर की है। वह वेस्टमिन्स्टर पुलिस स्टेशन पहुंची थीं।

And no, I’m not lying. Just because you’re famous doesn’t mean you can hit women and get away with it. pic.twitter.com/dk7PPhTiCg

— Valerie Fox (@ValerieFoxxx) September 23, 2017