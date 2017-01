शाहरुख खान ने कहा- हम सब सनी लियोनी से प्यार करते हैं वह शानदार है

फिल्म रईस के प्रमोशन पर पहुंचे सभी कलाकारों ने जमकर मस्ती की। शाहरुख खान ने इस दौरान कहा कि- हम सब सनी लियोनी से प्यार करते हैं, वह शानदार है। इसके बाद सनी ने शाहरुख को थैंक्स किया। सनी ने फिल्म के इस प्रमोशन को अपने फेसबुक पेज से लाइव किया। जिसे अभी तक 34 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। बता दें फिल्म रईस 25 जनवरी को रिलीज हुई था और बुधवार तक 20.24 करोड़ का बिजनेस किया था। आंकड़ों की मानें तो फिल्म का कुल कलेक्शन 200 करोड़ तक जा सकता है। यदि ऐसा होता है तो चेन्नई एक्सप्रेस के बाद 200 करोड़ के क्लब में शामिल होने वाली शाहरुख की यह अगली फिल्म होगी।

रईस फिल्म की कहानी 1980 के दौर में गुजरात के इर्द गिर्द घूमती है। यह फिल्म रईस नाम के एक शख्स के बारे में बताती है। जो जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। उसकी लाइफ एक सिंपल फंडे पर चलती है जो कि उसकी मां यानि अम्मी जान ने दिया है। किंग खान की यह फिल्म रईस की जिंदगी में आते उतार-चढ़ाव को दिखाती है।

रईस फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह जीरो से शुरू होकर रईस एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। अपने धंधे को लेकर उसके फंडे उसे पूरे शहर में मशहूर कर देते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब मजूमदार (नवाजुद्दीन सिद्दीकी) की एंट्री होती है। मजूमदार शाहर में रईस के राज को खत्म करना चाहता है। अब शाहरुख खान की बात करें तो रईस के किरदार को एक लार्जर देन लाइफ लुक देने में शाहरुख खान कामयाब रहे हैं।

सन्नी को झेलना पड़ा विरोध- सन्नी अपनी फिल्म रागिनी एमएमएस -2 के प्रमोशन के दौरान मुंबई के सिद्धीविनायक मंदिर में अपनी फिल्‍म की कामयाबी के लिए मन्‍नत मांगने गईं। जहां उन्हें कई संगठनों और पुजारियों ने इसका विरोध किया थाा विवाद इतना गहरा गया कि ट्विटर पर कमाल खान और सनी के बीच कमेंट में ही काफी तू तू मैं मैं भी देखने को मिली।

कौन हैं सनी लियोन- सनी लियोन का असली नाम करनजीत कौर वोहरा है। सनी का जन्‍म सार्निया, ओंटेरियो, कनाडा में एक सिख पंजाबी परिवार में हुआ था। सन्नी के पिता दिल्‍ली में रहने वाले थे। वहीं उनकी मां हिमाचल प्रदेश की रहने वाली थी। सन्नी की शुरूआती पढ़ाई कैथलिक स्‍कूल में हुई थी। कुछ ही सालों के बाद उनके पिता उन्हें लेकर विदेश चले गए।

First Published on January 31, 2017 9:50 am