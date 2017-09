इवेंट के दौरान अपना ही मजाक उड़ा बैठे शाहिद अफरीदी, देखें मजेदार वीडियो

पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी उर्फ बूम-बूम अफरीदी क्रिकेट जगत में धाकड़ बल्लेबाज के रूप में जाने जाते रहे हैं। सालों तक अफरीदी के नाम सबस तेज शतक (37 गेंदों में 100 रन) बनाने का रिकॉर्ड भी रहा। अफरीदी और सईद अनवर की जोड़ी को आज भी विश्व क्रिकेट में चोटी की जोड़ी के रूप में जाना जाता है। अफरीदी ने बल्ले के साथ गेंद से भी टीम के लिए अपनी उपयोगिता को साबित किया है। अफरीदी अक्सर एक ओवर में 6-7 रन लेने में कामयाब रहे हैं जिससे कई मौके पर टीम सम्माजनक स्कोर तक पहुंचने में कामयाब रही। वर्तमान में अफरीदी क्रिकेट से संन्यास ले चुके हैं। हालांकि पूर्व कप्तान खुद को चैरिटी वर्क में बिजी रखते हैं। ऐसे में शाहिद अफरीदी का एक वीडियो सामने आया है। वीडियो में शाहिद कहते नजर आ रहे हैं, ‘मैं अपनी बैटिंग की तरह ज्यादा टाइम नहीं लूंगा।’ हालांकि ये बात किसी से छिपी नहीं है कि अफरीदी क्रिकेट मैदान में कई बार बिना रन बनाए पवेलियन लौटे हैं। इस में मामले में अफरीदी दूसरे ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने सबसे ज्यादा बार ‘जोरी’ पर आउट होने का रिकॉर्ड बनाया है। अफरीदी 30 जोरी पर आउट हुए हैं। पहले नबंर पर श्रीलंका के जयसूर्या हैं जो 34 बार ‘जीरो’ पर आउट हुए।

वहीं वायरल हो रहा वीडियो छह सेकेंड का है। वीडियो अफरीदी कहते हैं, ‘अस्सलामुअलैकुम… मैं अपनी बैटिंग की तरह आपका ज्यादा टाइम नहीं लूगां।’ अफरीदी के इस बयान पर ट्वीटर यूजर्स ने उनकी खिंचाई की है। कई यूजर्स ने उन्हें 30 बार जीरो पर आउट होना याद दिलाया है तो एक यूजर ने वनडे में अपना औसत देखने का लिए कहा है।

Shahid Afridi to the audience at a recent event “Assalamualaikum, just like my batting I won’t take up much of your time” pic.twitter.com/H6L0dNd2Ek

— Saj Sadiq (@Saj_PakPassion) September 25, 2017