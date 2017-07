पाकिस्तान: अलग सिंधू देश की मांग को लेकर हुआ प्रदर्शन, लगे नारे- तोड़ेंगे तोड़ेंगे पाकिस्तान तोड़ेंगे

पाकिस्तान में बलूचिस्तान की आजादी की मांग पहले भी मीडिया में रह रहकर सामने आती रही है। लेकिन मीडिया में आए इस नए वीडियो में पाकिस्तान के सिंध को अलग करके सिंधू देश बनाने की मांग भी देखी जा सकती है। वीडियो में कुछ लोग नारे लगा रहे हैं टूटेगा भई टूटेगा पाकिस्तान टूटेगा, पाकिस्तान कब्रिस्तान सिंध और बलूचिस्तान इस तरह के नारे सिंध में लगाए जा रहे हैं। सिंध के हैदराबाद में पुलिस ने इन प्रदर्शनकारियों के दौड़ा दौड़ा कर पीटा। सिंध के लोग चीन के बढ़ते प्रभाव से डरे हुए हैं साथ ही सेना और पंजाब के बढ़ते प्रभाव से भी सिंध के लोग नाखुश है। सिंध में भी ब्लचिस्तान की तरह खुद को पाकिस्तान का उपनिवेश मानने का विचार तेजी से बढ़ा है। जो रह रह कर निकलता रहता है। इसके अलावा गुलाम कश्मीर में भी अलगाव की नारे रह रह कर लगते रहते हैं।

आजादी के समय ही सिंध पाकिस्तान में मिला लिया गया था बाद में भारत से गए बड़ी संख्या में मुजाहिरों को भी सिंध में ही जगह दी गई थी। लेकिन बाद में सिंधी और मुजाहिरों के अपसी रिश्तों में भी बेहद तल्खी रही है। मुजाहिर भी समय समय पर अलगाववादी प्रदर्शन करते रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान के अलग अलग सूबों में अलगाववादी प्रदर्शन हो रहे हैं लगता है पाकिस्तान सेना और सरकार का सिरदर्द बढ़ने वाला है।

First Published on July 19, 2017 12:30 am