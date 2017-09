पत्रकार रजत शर्मा ने पीएम नरेंद्र मोदी को दी बधाई, लोग मारने लगे ताने, देने लगे नसीहतें

टीवी चैनल इंडिया टीवी के पत्रकार रजत शर्मा एक ट्वीट की वजह से ट्विटर यूजर्स के निशाने पर आ गए हैं। दरअसल ट्वीट में रजत शर्मा ने ‘मन की बात’ के तीन पूरे होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी थी। ट्वीट में उन्होंने लिखा, ‘मन की बात के तीन साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई।’ पत्रकार रजत शर्मा के इस ट्वीट के बाद कई यूजर्स ने उनसे तीखे सवाल पूछे तो कई यूजर्स ने इसपर तीखी प्रतिक्रिया दी है। कुछ यूजर्स ने नसीहत देने जैसे ट्वीट भी किए हैं। रणविजय यादव लिखते हैं, ‘रजत शर्मा जी आपने तो चापलूसी की सारी हदें पार कर दीं। कभी बेटी बचाओ अभियान चलाने वालों से पूछो कि बेटी पिटवाओ अभियान क्यों चलाने लगे?’ यादवेंद्र लिखते हैं, ‘कुछ बीएचयू के बारे में भी बोल देते।’ परवेज पठान लिखते हैं, ‘आप भी मीडिया मे रहकर भी गलत काम कर रहे हो। आपको तो मन की बात के तीन साल पूरा होने पर बेरोजगारों की बात पूछनी चाहिए।’ जोशी जी लिखते हैं, ‘सबसे प्यार चाटते हैं रजत शर्मा।’

नवीन लिखते हैं, ‘आपको भी मुबारक रजत शर्मा। आपकी झूठी पत्रकारिता को भी तीन साल पूरे हो गए।’ राकेश रोशन लिखते हैं, ‘कितनी चमागिरी करते हो आप। पीएम से बोलो की कभी वो जनता की भी बात सुनें।’ मोहम्मद मेराज लिखते हैं, ‘इतने सालों में एक भी दिन काम की बात नहीं की।’ धर्मेंद यादव लिखते हैं, ‘सर ऐसा क्या हो गया पिछले तीन सालों में। एक निजी प्रेंस कॉन्फ्रेंस तक करने की हिम्मत नहीं की पीएम मोदी ने। मन की बात करें नहीं सुने भी। ये जरूरी है।’ दूसरी तरफ भूपेश यादव लिखते हैं, ‘भारत रत्न भी मिलेगा आपको। पत्रकारिता धर्म का पालन करो। चाटूकारिता का नहीं।’ चंदन शर्मा लिखते हैं, ‘बधाई देना कहीं आपकी मजबूरी तो नहीं। बस ऐसे ही पूछ रहा था।’ कमलेश पंत लिखते हैं, ‘आपको भी बधाई। इस काम के लिए।’ प्रिंस लिखते हैं, ‘मन की बात से देश को क्या फायदा हुआ। काम की बात करो।’

Congratulations PM @narendramodi ji on completion of 3 years of #MannKiBaat @PMOIndia — Rajat Sharma (@RajatSharmaLive) September 24, 2017

Kuchh #BHU ke bare me bhi bol dete… — Yadavendra (@yadavendra88) September 24, 2017

आप भी मीडिया मे रहकर भी फुल दलाली कर रहे हो।आपको तो मन की बात तीन साल पूरा होने पर बेरोजगारो की बात पूछनी चाहिए।सर्म करो #गोदी_मीडिया — {Parvez…Pathan} (@parvezpathon1) September 24, 2017

ये सबसे प्यार से चाटता है गोभी जी की। — Joshi JI (@j0shiG) September 24, 2017

Conrts to you too …rajat sharma ..आपकी दलाली के भी 3 वर्ष पुरे हुए . — Naveen Kanswal (@NaveenKanswal1) September 24, 2017

Bjp ko kab tak tal lagange @RajatSharmaLive ji — Vikrant Singh Yadav (@vikrant_s_yadav) September 24, 2017

कीतना चमचागीरी करते हो यार @RajatSharmaLive

Mr . pm से बोलो कभी जनता के भी मन की बात सुन ले — Rakesh Raushan (@rakeshroshan733) September 24, 2017

And not even a day of kaam ki baat — Mohammad Meraj (@Anti_31Percent) September 24, 2017

Sir aisa kya great kr diye 3.5 yr me .. 1 single press conference krne ki himmat nhi hui hai.. mankibaat kare nhi sune bhi ye jaruri hi… — Dharmendra Yadav (@dhirubr) September 24, 2017

Bharta ratna bahi milega @RajatSharmaLive ji ptrakarita dharm ka palan karo chatukarita ka nahi . — Bhupesh Yadav (@im_bhupesh) September 24, 2017

