म्यांमार में हिंदुओं की कब्र के मुद्दे पर रोहिंग्याओं को बेकसूर बता ट्विटर पर घेरे गए जावेद अख्तर, कहा गया- यूं न करिए बेफिक्र बयानबाजी

रोहिंग्या मसले पर बॉलीवुड हस्तियों की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। एक्टर-सांसद परेश रावल के बाद गीतकार जावेद अख्तर ने इस पर अपनी राय जाहिर की। उन्होंने म्यांमार में 28 हिंदुओं की कब्र के मुद्दे पर रोहिंग्या मुसलमानों को बेकसूर बताया। उनके मुताबिक, वहां की सेना हिंदुओं की मौत के लिए जिम्मेदार है। अख्तर के इस ट्वीट पर सोशल मीडिया पर लोगों ने उन्हें जमकर घेरा। कहा कि घर में बैठकर ऐसी टिप्पणियां कर आप सिर्फ लाइम लाइट में आ सकते हैं। आपको तथ्य जांचने चाहिए।

सोमवार को उन्होंने ट्वीट किया था, “अगर वहां (रखाइन में) हिंदुओं की कब्र मिली है, तो यह जरूर वहां की सेना की वजह से हुआ होगा। नहीं तो, सैकड़ों की संख्या में हिंदू लोग वहां से रोहिंग्याओं के साथ क्यों भाग रहे हैं।” म्यांमार के रखाइन में बीते रविवार को 28 हिंदुओं की कब्र मिली थी, जिसके लिए वहां की सेना ने रोहिंग्या आतंकियों को जिम्मेदार ठहराया था। अख्तर के इस ट्वीट के बाद लोगों ने उन्हें तीखे जवाब दिए।

If there is a mass grave of Hindus it must be their Army ‘s doing . Or why hundreds of Hindus are also escaping along with Rohingyas

