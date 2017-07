साधुओं ने शिवलिंग पर चढ़ा दिया जानवर का मांस, वायरल हो रहा है सीरियल हर हर महादेव का ये वीडियो

सावन का पवित्र महीना चल रहा है। इस पूरे महीने लोग भगवान शंकर की अराधना करते हैं और मांस- मदिरा से दूरी बना कर रखते हैं। इस सावन के महीने में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में कुछ साधु शिवलिंग पर मांस चढ़ाते नजर आ रहे हैं। उन्हें ऐसा करने से एक महिला रोकती है उसके बाद भी वो नहीं मानते हैं और शिवलिंग पर मांस चढ़ा देते हैं। ये वीडियो क्लिप फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक पर शेयर किये जा रहे हैं। दरअसल ये क्लिप टीवी सीरियल हर हर महादेव का है। सीरियल के इस सीन में ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि अगर मन सच्चा हो तो शिव कुछ भी ग्रहण कर लेते हैं।

इस वीडियो में नजर आ रहा है कि कुछ साधु शिवलिंग के पास बैठ शिव अराधना कर रहे हैं। पूजा के दौरान उनमें से एक साधु शिवलिंग पर मांस चढ़ाने लगता है। उसे ऐसा करता देख एक महिला उसे टोकती है कि आप ये क्या कर रहे हैं। इस पर साधु कहता है कि शिव के लिए सब बराबर है वो इसे ग्रहण कर लेंगे। इतना कहकर वह साधु मांस को शिवलिंग पर चढ़ा देता है। मांस चढ़ाने के बाद शिवलिंग उस मांस के टुकड़े को ग्रहण कर लेता है।

थोड़ी देर बाद वह महिला कुछ फूल शिवलिंग पर चढ़ाती है। चौंकाने वाली बात ये होती है कि शिवलिंग वो फूल ग्रहण नहीं करता है। तब साधु उस महिला को बताते हैं कि अगर श्रद्धा सही है तो शिव कुछ भी ग्रहण कर लेंगे और अगर श्रद्धा नहीं है तो वो फूल भी नहीं स्वीकारेंगे। सोशल मीडिया पर यही वीडियो क्लिप वायरल हो रही है।

First Published on July 14, 2017 11:18 am