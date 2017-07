जेएनयू नेता शहला राशिद के निशाने पर सौरव गांगुली, लिखा – शुक्र है उनका नाम जुनैद जैसा नहीं है

जेएनयू नेता शहला राशिद वैसे तो हमेशा ही अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में बनी रहती है। वह अक्सर अपना निशाना बीजेपी की केंद्र सरकार को बनाती हैं लेकिन इस बार उन्होंने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली पर हमला बोला है। अपने ट्विटर हैंडल पर एक खबर पोस्ट करते हुए शहला ने लिखा सौरव गांगुली के लिए प्यार और सम्मान। भगवान का शुक्र है कि उनका नाम जुनैद (बीफ अफवाह के चलते भीड़ द्वारा हत्या) जैसा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि शहला राशिद सौरव गांगुली का नाम जुनैद से क्यों जोड़ रही हैं, तो आपको हम बता देते हैं कि हाल ही में सौरव गांगुली ने ट्रेन में सफर किया था लेकिन उनकी रिजर्व सीट पर कोई और व्यक्ति बैठा था। जब उस व्यक्ति को गांगुली ने अपनी सीट से हटाने की कोशिश की तो वह उनसे भिड़ गया।

आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि जो नामचीन हस्तियां होती है वे अकसर अपनी गाड़ी से ही एक जगह से दूसरी जगह का सफर तय करते है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गांगुली क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के ज्वाइंट सेक्रेटरी अभिषेक डालमिया के साथ पदाटिक एक्सप्रेस में चढ़े थे। ट्रेन में अपनी रिजर्व सीट पर पहुंचने के बाद उन्होंने देखा कि उस सीट पर पहले से ही एक अन्य व्यक्ति बैठा हुआ था। गांगुली को लगा वह व्यक्ति गलती से उनकी सीट पर बैठ गया है, और जब उन्होंने उससे अपनी सीट वापस मांगी तो वह गांगुली से बहस करने लगा। गांगुली ने जब इस मामले को सुलझाने की कोशिश की तो वह शख्स उनसे भिड़ गया जिसके बाद आरपीएफ की टीम ने जबरदस्ती उसे ट्रेन से नीचे उतारा। इस घटना के बाद गांगुली ट्रेन से नीचे उतर गए।

यह मामला जैसे ही सामने आया स्टेशन पर लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। चूंकि गांगुली ट्रेन से एक क्रिकेट सेरेमनी में हिस्सा लेने के लिए देर हो रहे थे इसलिए उन्होंने अपनी सीट बदल ली और फिर बाद में उन्हें रेलवे द्वारा टू-टायर एसी में सीट ऑफर की गई। शहला राशिद ने इसलिए ही यह ट्वीट किया क्योंकि जुनैद की हत्या भी रिपोर्ट्स के अनुसार ट्रेन के सीट विवाद के बाद की गई थी। इस ट्वीट के जरिए शायद शहला यह कहना चाह रही थी कि अगर सौरव गांगुली का नाम जुनैद की तरह यानि कि मुसलमान नाम होता तो शायद उनपर भी हमला किया जा सकता था।

All love & respect to Sourav Ganguly. Thank God he doesn’t bear an unfortunate name like ‘Junaid’.http://t.co/6gpYLF1hAd

— Shehla Rashid (@Shehla_Rashid) July 19, 2017