सपा की महिला नेता को मिली रेप की धमकी, आरोपी बोला- रेप तो तेरा भी होेना चाहिए..तू बच कैसे गई

समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक को सोशल मीडिया पर एक शख्स द्वारा बलात्कार की धमकी दी गई है। सपा प्रवक्ता ने फेसबुक व ट्विटर पर इस तरह की धमकी देने वाले शख्स की जानकारी शेयर की है। दरअसल पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया पर सरेआम लोगों को गालियां और महिलाओं को रेप की धमकी देने की घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी हाल ही में बॉलीवुड अभिनेत्री सुचित्रा द्वारा लाउडस्पीकर पर अजान करने को लेकर आपत्ति जताने के बाद उन्हें भीं रेप की धमकियां मिली थीं। सोशल मीडिया पर इस तरह की हरकतें इतनी बढ़ गई हैं कि कुछ लोग मृत इंसानों को भी नहीं छोड़ रहे। 5 सितंबर को महिला पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या के बाद ट्विटर पर उन्हें भी अपशब्द कहने का मामला सामने आया था। इसको लेकर काफी विवाद भी हुआ था। अब समाजवादी पार्टी की महिला प्रवक्ता पंखुड़ी पाठक के साथ भी अभद्रता की खबर सामने आ रही है। पंखुड़ी पाठक ने सोशल मीडिया के माध्यम से कहा है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड में काम करने वाले एक व्यक्ति ने उन्हें रेप की धमकी दी है, क्या यूपी पुलिस और सरकार कोई कार्रवाई करेगी।

This man who works in @UPPCLonline says I should be raped. Will @ptshrikant @CMOfficeUP @ChiefSecyUP @Uppolice take any action against him? pic.twitter.com/R7Q0IRIdiF

— Pankhuri Pathak (@pankhuripathak) September 29, 2017