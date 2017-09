पीएम नरेंद्र मोदी के लिए सचिन तेंदुलकर के इस ट्वीट ने जीत लिया लोगों का दिल

लीजेंड क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मंगलवार सुबह मुंबई के बांद्रा बैंड स्टैंड बीच पर तकरीबन डेढ़ घंटे तक स्वच्छता मुहिम में योगदान दिया। सफाई अभियान की पीएम की मुहिम में सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ रस्मअदायगी नहीं की बल्कि डेढ़ घंटे तक पसीना बहाया। सचिन के साथ ही शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने भी खूब पसीना बहाया। इस मौके पर सचिन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हर आदमी को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सचिन ने कहा, “हमें यकीन नहीं हो रहा है कि बीच पर इतनी गंदगी है। हर एक फीट पर इतना कचरा दुख देता है। उन्होंने कहा कि इस मुहिम से ना सिर्फ देश साफ होगा बल्कि स्वस्थ भारत होगा। हम जिसे अपनी भारत मां कहते हैं उसे गंदा कैसे कर सकते हैं।”

We each have to do our bit to keep #IndiaClean. So, pick a group of friends, a street, and together let’s #CleanUp India. #SwachhataHiSeva pic.twitter.com/k8Z7o8Faca — sachin tendulkar (@sachin_rt) September 26, 2017

स्वच्छता के लिए सचिन के इस प्रयास पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उन्हें बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा कि सचिन का स्वच्छ भारत अभियान की तरफ लगातार प्रतिबद्धता सराहनीय है। देश भर के लोग उनके प्रयासों से प्रेरित होंगे। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में युवाओं द्वारा बड़े पैमाने पर भागीदारी देखकर खुशी हुई। हमारी युवा शक्ति मिलकर स्वच्छ भारत बनाएगी।

The continued commitment of @sachin_rt towards a @swachhbharat is deeply appreciable. People across India will be inspired by his efforts. — Narendra Modi (@narendramodi) September 26, 2017

सचिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिली बधाई पर खुशी जताते हुए रिप्लाइ भी किया। सचिन तेंदुलकर ने पीएम मोदी को लिखा- शुक्रिया सर, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि स्वच्छ भारत अभियान हमेंशा जिंदा रहे ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत मिले।

Thank you, Sir! Will do my best to keep the momentum of @swachhbharat alive so generations to come can enjoy a cleaner & healthier India http://t.co/Lp77qSCz6G — sachin tendulkar (@sachin_rt) September 26, 2017

प्रधानमंत्री को सचिन के इस ट्वीट ने उनके फैंस का दिल जीत लिया। सचिन के इस ट्वीट की लोग जमकर तारीफ कर रहे हैं। आपको बता दें कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर भी शामिल थे।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App