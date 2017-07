वीडियो: इंजन फेल होने के बाद झील में जा गिरा विमान, ऐसे बची यात्रियों की जान

रूस में एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया लेकिन राहत की बात यह रही कि इसमें किसी की जान नहीं गई। माना जा रहा है कि इंजन के खराब होने के कारण विमान ने काम करना बंद कर दिया जिसके बाद वह क्रैश हो गया। इस हादसे का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 17 जुलाई को यूट्यूब पर अपलोड किए गए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कैसे विमान एक झील में जा गिरता है। माना जा रहा है कि विमान के झील में गिरने के कारण ही लोगों की जान बच पाई। अगर विमान कहीं जमीन पर गिरता तो हादसे में लोगों की जान भी जा सकती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा साइबेरिया की बैकल झील में हुआ। हादसे की जगह पर मौजूद लोगों ने इसका वीडियो ले लिया। रिपर्ट्स के मुताबिक Cessna 172R विमान में चार यात्री सवार थे।

वहीं हादसे के बाद, आस-पास मौजूद लोगों ने उनकी विमान से निकलने में मदद की और उन्हें मेडिकल एड दिलाई। बैकल झील साइबेरिया के कुछ अहम टूरिस्ट स्पॉट में से एक मानी जाती है। रोजाना यहां पर काफी लोग घूमने के लिए आते हैं। वहीं बैकल-डेली (वहां का एक लोकल अखबार) से बातचीत में कुछ लोगों ने दावा किया कि हादसे की वजह इंजन फेलियर है। लोगों ने बताया कि फ्रंट प्रोपेलर (विमान का फैन) ने घूमना बंद कर दिया था जिसके कारण विमान आसमान स नीचे गिरने लगा और फिर झील में जा टकराया। वहीं यूट्यूब पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। 17 जुलाई 2017 को पोस्ट किए गए इस वीडियो को काफी लोगों ने शेयर किया है।

देखें वीडियो (Source: YouTube/WEACOM RU)

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App



First Published on July 19, 2017 10:42 am