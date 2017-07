देश के लोग जिस फोन का बेसब्री से इतंजार कर रहे थे उस जियो 4जी फोन को रिलायंस से शुक्रवार को लांच कर दिया। जियो के इस नए फोन के लांच होने के बाद कई लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साध रहे हैं। एक पत्रकार का कहना है कि अब मुकेश अंबानी इनबिल्ट नरेंद्र मोदी ऐप के साथ जियो 4जी बेचेंगे। इस पत्रकार का नाम वसुधा वेणुगोपाल है। वसुधा वेणुगोपाल ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा जियो 4जी फोन के साथ नरेंद्र मोदी ऐप भी साथ में जोड़कर दी जाएगी ताकि गरीब लोग आसानी से प्रधानमंत्री नरेंद मोदी से जुडं सकें। वसुधा के इस ट्वीट के बाद कई लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए काफी मजे ले रहे है।

एक यूजर ने वसुधा के इस ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा तो अब हमें रोज सुबह उठते ही उनकी (पीएम नरेंद्र मोदी) की शक्ल देखने को मिलेगी। एक ने लिखा यह काफी अच्छा आइडिया है। एक ने लिखा अच्छे दिन के बारे में क्या कहेंगे.. क्या उन्हें भी पूर्व में एम्बेड कर दिया जाएगा। एक ने लिखा क्या फोन में इस ऐप को डिलीट करने का भी कोई विकल्फ होगा। एक ने लिखा नमो ऐप.. अगर आप इस फोन को खरीदते हैं तो यह बात साबित हो जाएगी कि आप आधिकारिक भक्त है, अब समझ आया कि बीजेपी टैक्स का पैसा कहां पर खर्च कर रही है। इस तरह कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी।

Jio’s 4G enabled phones will have the Narendra Modi App pre-embedded. To help the poor directly connect with PM Modi

